La empresa Air-e realizará trabajos eléctricos en diferentes sectores de Barranquilla para este jueves.

Por tal motivo, debido a las maniobras técnicas se presentarán interrupciones de energía, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana, en los sectores de La Luz, Rebolo, Barranquillita; calles 2 a la 3, con las carreras 41 y 43; calles 10 y 11, entre carreras 39 y 41, en el centro.

Para el caso del circuito Sierra, hay trabajos en redes entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde, con interrupción en los sectores de La Unión, Cevillar, La Victoria, Continentes (calles 45C a la 47C4, entre carreras 9B y 10), Sierra, entre las calles 45 y 55, entre carreras 11 y 14; calle 45, entre carreras 8 y 8C en Alboraya.

Además, se van a realizar trabajos de cambio de elementos eléctricos en la carrera 35C3 con calle 82 esquina, en el barrio Villa del Rosario, a horas de 8:10 de la mañana y 6:00 de la tarde.

Asimismo, dentro de las acciones técnicas, se instalarán postes en la calle 13 con la carrera 5A en el barrio Jhon F, Kennedy en Sabanalarga, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.