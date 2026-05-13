A partir de este jueves 14 de mayo se inicia en los municipios de Sincelejo y Corozal, en el departamento de Sucre, la aplicación de la segunda dosis gratuita contra el dengue para niños y niñas de 9 años.

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Esto hace parte del Plan Escalonado de Vacunación liderado por el Ministerio de Salud y la Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud Departamental y está dirigido a menores de 9 años o que cursan cuarto grado de primaria y que ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

La aplicación de la segunda se realizará en las IPS y ESE públicas y privadas habilitadas en ambos municipios, y para acceder a la vacunación solo es necesario presentar el carné de vacunación.

Saidy Ramírez Arroyo, secretaria de salud de Sucre, invitó a madres, padres y cuidadores a completar el esquema de inmunización de los niños, resaltando que la vacuna es gratuita y fundamental para prevenir síntomas graves y complicaciones asociadas al dengue.

El Plan Escalonado de Vacunación contra el dengue inició en febrero de este año como una estrategia para enfrentar esta enfermedad, considerada un importante desafío de salud pública debido a su capacidad de generar complicaciones severas.

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Según cifras del Instituto Nacional de Salud, durante 2025 reportaron 120.087 casos en el país, de los cuales el 37,81% presentó signos de alarma y el 1,16% fue clasificado como dengue grave. Además hubo 45.433 hospitalizaciones y 135 muertes confirmadas por esta enfermedad.