El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, recorrió junto a habitantes del corregimiento de Chochó las obras viales que su administración desarrolla, al tiempo que entregó oficialmente las que ya están terminadas.

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Por ejemplo, en el barrio Divino Niño, ya fue pavimentada la calle 41A con carrera 16G, a través del programa Todos Ponen. Fueron intervenidos en concreto rígido 112 metros lineales de vía; mientras que en la anhelada calle El Pozo, que hace parte del programa Vías al 100, está en ejecución la construcción de la vía. Ya fue terminado un carril que empalma con la calle principal de esta zona.

En total, en ese sector corregimental han intervenido 450 metros lineales de vía y además instalaron las redes de alcantarillado y acueducto que no existían, lo que ha sido motivo de agradecimiento por parte de la ciudadanía, entre ellas de Nora Luz Contreras, habitante de la calle El Pozo, y Manuel Canchila, del Divino Niño, quienes destacan las bondades de los programas Todos Ponen y Vías al 100 que la administración del alcalde Yahir Acuña ejecuta.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

“Más de 10 años machucando barro, pero aquí estamos, gracias al alcalde ya tenemos nuestra calle, ya falta poco”, expresó Nora Luz Contreras.

Mientras que Manuel Canchila dijo que “es una calle que estaba bastante deteriorada, con muchas piedras, incluso para caminar era muy difícil, y para el acceso de vehículos también. Hoy, gracias al programa Todos Ponen, abanderado por el alcalde Yahir Acuña, podemos disfrutar de una calle digna, por la que ya pueden entrar y salir los vehículos, además, nos ha valorizado nuestras viviendas”.

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Además de recorrer las obras el mandatario escuchó los testimonios e historias de los habitantes que aseguraron que padecían muchas dificultades para entrar y salir de sus barrios por el estado de deterioro en que se encontraban las calles.