La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial anunció un cierre parcial temporal en la intersección de la calle 72 con carrera 43 debido a obras de infraestructura vial que se ejecutarán en este importante corredor de Barranquilla. La medida comenzará este miércoles 13 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderá hasta el domingo 17 de mayo a las 10:00 de la noche.

De acuerdo con la entidad, durante la intervención se mantendrá habilitada la circulación sobre la carrera 43 en sentido oriente-occidente, es decir, del Centro hacia la avenida Circunvalar, con operación en dos carriles. Sin embargo, permanecerá cerrado el acceso sur de la intersección sobre la calle 72.

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Las autoridades explicaron que los conductores que se movilicen por la calle 72 en sentido norte-sur, desde la Vía 40 hacia la carrera 38, deberán tomar la carrera 43 hacia la derecha, continuar hasta la carrera 41D y luego seguir por la calle 73B hasta empalmar nuevamente con la carrera 41 y retomar la calle 72.

Para quienes circulen en sentido sur-norte, desde la carrera 38 hacia la Vía 40, se establecieron dos alternativas de movilidad. Una de ellas consiste en girar a la izquierda por la carrera 41B, continuar hasta la calle 74 y tomar la carrera 44 para reincorporarse a la calle 72. La segunda opción será girar por la carrera 41, avanzar hasta la calle 70B y conectar nuevamente con la carrera 43 para retomar el trayecto habitual.

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La Secretaría de Tránsito recomendó además utilizar vías alternas para evitar congestiones en la zona. En sentido sur-norte se sugieren las calles 75, 74 y 69, mientras que para los desplazamientos en sentido norte-sur se aconseja tomar con anticipación las calles 76, 70 y 68.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a programar sus recorridos con tiempo, atender la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones de los orientadores de movilidad para minimizar afectaciones durante los días de intervención.