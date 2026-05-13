Este martes 12 de mayo llegó a Colombia por primera vez el Latin America Universities Summit 2026 de Times Higher Education, uno de los eventos más destacados de educación superior. En esta ocasión, fue la Universidad de la Costa (CUC) la anfitriona de la fructífera jornada académica.

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Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad de la Costa, Eduardo Crissien Borrero, destacó el significado histórico de este encuentro para Colombia.

“Hoy vivimos un momento verdaderamente significativo para nuestra institución, para nuestra ciudad y para Colombia. Por primera vez, este importante encuentro académico se realiza en nuestro país, y nos honra profundamente haber sido elegidos sede de una conversación que reúne a líderes del sector educativo de Latinoamérica”, expresó.

Jesús Rueda El rector de la Universidad de la Costa, Eduardo Crissien Borrero.

Asimismo, resaltó el papel de Barranquilla como una ciudad que ha sabido transformarse y consolidarse como un ecosistema de innovación, educación y desarrollo.

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“En la Universidad de la Costa creemos firmemente que la educación superior tiene la responsabilidad de liderar los cambios que nuestras sociedades necesitan. Esta cumbre será un espacio para pensar juntos cómo la educación puede convertirse en una fuerza aún más poderosa para impulsar la innovación, cerrar brechas, promover la inclusión y generar desarrollo sostenible en América Latina”, afirmó el rector.

IA: oportunidad y desafío

La apertura del evento contó con la participación de Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia, y del expresidente de la República, Iván Duque Márquez, quienes compartieron reflexiones sobre el presente y futuro de la educación superior, la transformación digital y el papel estratégico de las universidades en el desarrollo de la región.

El expresidente Iván Duque presentó un análisis acerca del destino de la educación superior frente al fortalecimiento de la inteligencia artificial. El exmandatario señaló que la IA ya está sustituyendo empleos en sectores como comunicaciones, seguros, finanzas, análisis de datos y programación, especialmente en países desarrollados, y advierte que esta transformación también afectará a los países emergentes si sus sistemas educativos no se preparan a tiempo.

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Jesús Rueda Expresidente Iván Duque Márquez.

De esta manera, enfatizó que la educación debe cambiar: “Necesitamos preparar el sistema educativo para esta transformación. De lo contrario, será perjudicial. Y por eso necesitamos volver a pensar en los fundamentos de la educación y acercarnos más a cómo gestionar y seleccionar la tecnología”.

A su turno, el viceministro de Educación Superior puso de presente que actualmente “se está viviendo un momento excepcional” en la historia de la educación colombiana: resaltó el aumento de la financiación para las universidades públicas, pasando de 5,5 a 13,3 billones de pesos, así como la consolidación de la gratuidad en la educación superior, que hoy cubre al 97,5 % de la matrícula oficial de pregrado y beneficia a cerca de 970 mil estudiantes, incluidos jóvenes víctimas del conflicto armado.

“Esta ciudad es epicentro de la cultura del Caribe y el país. Barranquilla es una prueba viva de que cuando una sociedad dice invertir en conocimiento, educación en cultura, puede reinventar su camino. La educación superior en nuestro país ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho y una realidad”, expresó el viceministro de educación superior.

Jesús Rueda Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia.

Sobre la cumbre

Este encuentro reúne en la capital del Atlántico a rectores, presidentes universitarios, investigadores, responsables de políticas públicas y representantes del sector educativo de distintos países de América Latina y el mundo para dialogar sobre los desafíos, oportunidades y transformaciones que enfrenta la educación superior en la región.

El Latin America Universities Summit 2026 continuará durante los próximos días hasta el 14 de mayo con paneles, conferencias y espacios de diálogo enfocados en inteligencia artificial, transformación digital, gobernanza universitaria, innovación pedagógica, sostenibilidad y alianzas estratégicas para fortalecer el impacto social de la educación superior en América Latina.

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La agenda del primer día inició con el Leadership Forum, un espacio exclusivo que reunió a líderes de la educación superior latinoamericana en un diálogo estratégico desarrollado bajo la Regla de Chatham House.

Jesús Rueda

Durante esta sesión privada, los asistentes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de las universidades y analizaron los principales retos que deberá afrontar el sector en los próximos años.

Entre los temas centrales de discusión estuvieron las transformaciones necesarias para que la educación superior en América Latina mantenga su relevancia, credibilidad y competitividad global, así como el equilibrio entre la integridad académica, la rapidez de los cambios tecnológicos y las demandas del mercado laboral.

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La jornada continuó con la recepción oficial de bienvenida en el Coliseo de Competencias de la Universidad de la Costa, escenario que reunió a invitados internacionales, representantes institucionales y líderes académicos en un espacio de networking e intercambio de ideas.