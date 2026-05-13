El senador barranquillero Carlos Meisel, del Centro Democrático, se pronunció este martes a través de un video sobre las amenazas de muerte que ha recibido recientemente y que fueron dadas a conocer a la opinión pública por el líder natural del partido opositor y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

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Meisel comenzó el video agradeciendo “profundamente” a todas las personas que le han expresado solidaridad tras conocerse las intimidaciones de las que está siendo víctima.

Continuó diciendo que está trabajando con todas las autoridades competentes “con mucha prudencia y responsabilidad”.

“Estoy cumpliendo absolutamente todas las recomendaciones e indicaciones que ellos me hacen y, la verdad sea dicha, tengo que decir que he recibido de ellos atención y que estamos trabajando para concluir algunas medidas importantes”, sostuvo.

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El congresista fue enfático en asegurar que no dejará su actividad política por las amenazas. “He trabajado por este país con un amor sincero, por sus causas y por mi región; yo no veo ahora por qué dejar de hacerlo”, añadió.

Por último, se dirigió a quienes utilizan la violencia como herramienta para abordar las diferencias políticas o ideológicas.

“Si algún violento tiene alguna diferencia conmigo, decirle que ese no es el camino. Venga y la hablamos, pero eso no se resuelve así, amenazando, amedrentando y con terrorismo. Eso no va a solucionar nada y tampoco va a hacer que yo cambie mi forma de pensar”, finalizó.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp que habría sido enviado al congresista Meisel.

En este se leen graves amenazas de muerte en su contra: “No nos quedo grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mier... mucho menos con usted, senador, que cree que con sus discursos a voz alta va a meterle miedo a todo el mundo”, señala el mensaje haciendo referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado a bala el 7 de junio de ese mismo año.

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En el mensaje intimidante, los responsables añaden: “El Congreso volverá a tener una silla vacía y Colombia llorará nuevamente a otro político . Ya estamos en el Atlántico y esta vez será más fuerte”.