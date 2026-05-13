El senador barranquillero Carlos Meisel, del Centro Democrático, se pronunció este martes a través de un video sobre las amenazas de muerte que ha recibido recientemente y que fueron dadas a conocer a la opinión pública por el líder natural del partido opositor y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
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Meisel comenzó el video agradeciendo “profundamente” a todas las personas que le han expresado solidaridad tras conocerse las intimidaciones de las que está siendo víctima.
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Continuó diciendo que está trabajando con todas las autoridades competentes “con mucha prudencia y responsabilidad”.
“Estoy cumpliendo absolutamente todas las recomendaciones e indicaciones que ellos me hacen y, la verdad sea dicha, tengo que decir que he recibido de ellos atención y que estamos trabajando para concluir algunas medidas importantes”, sostuvo.
Lea: “Agradezco profundamente los mensajes de solidaridad que he recibido por las amenazas que el país ya conoce”: Carlos Meisel
El congresista fue enfático en asegurar que no dejará su actividad política por las amenazas. “He trabajado por este país con un amor sincero, por sus causas y por mi región; yo no veo ahora por qué dejar de hacerlo”, añadió.
Por último, se dirigió a quienes utilizan la violencia como herramienta para abordar las diferencias políticas o ideológicas.
“Si algún violento tiene alguna diferencia conmigo, decirle que ese no es el camino. Venga y la hablamos, pero eso no se resuelve así, amenazando, amedrentando y con terrorismo. Eso no va a solucionar nada y tampoco va a hacer que yo cambie mi forma de pensar”, finalizó.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp que habría sido enviado al congresista Meisel.
En este se leen graves amenazas de muerte en su contra: “No nos quedo grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mier... mucho menos con usted, senador, que cree que con sus discursos a voz alta va a meterle miedo a todo el mundo”, señala el mensaje haciendo referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado a bala el 7 de junio de ese mismo año.
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En el mensaje intimidante, los responsables añaden: “El Congreso volverá a tener una silla vacía y Colombia llorará nuevamente a otro político . Ya estamos en el Atlántico y esta vez será más fuerte”.