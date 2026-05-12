Juanes volverá a dar un concierto en Medellín, o al menos en su zona metropolitana. Será el 14 de noviembre y lo hará como el artista encargado de inaugurar el DAVIarena, un nuevo centro de eventos que estará ubicado en el municipio de Sabaneta, Antoquia.

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El concierto, que forma parte del Juanes World Tour 2026, la gira internacional de más de 50 shows distribuidos entre América y Europa del cantante colombiano, tendrá boletas disponibles a partir de este miércoles 13 de mayo.

“MEDELLÍN !! Ustedes son todo para mí. Hoy me siento muy feliz de contarles que tendré el honor de hacer el show inaugural del DAVIarena en Medellín este próximo 14 de noviembre. Este lugar seguirá cambiando la dinámica de la música y la cultura en esta ciudad. Lo que tanto soñamos por años ahora es una realidad. Los espero para darles el mejor show de mi vida. JuanEsteban en la casa papá”, se lee en una publicación de instagram del cantautor.

El nuevo centro de eventos, perteneciente al Banco Davivienda, tendrá una capacidad de 17.200 personas y contó con una inversión de $320.000 millones, según confirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda.

El nuevo álbum de Juanes, llamado ‘JuanesTeban’, es una propuesta en la que el paisa muestra su lado más personal con 16 canciones en las que incluso aborda temas tan sensibles como la partida de su madre.

Continuando con la práctica que ha marcado toda su carrera de grabar tanto con artistas consagrados como con talentos emergentes, el nuevo álbum incluye colaboraciones junto a la banda venezolana Rawayana (“Timelapse De Sol”), Bomba Estéreo (“Muérdeme”), Conociendo Rusia (“Cómo Pudiste”), Mon Laferte (“Vuelve”), Vivir Quintana (“Humano”), y Davide Rossi de Coldplay, quien aporta los arreglos de cuerdas para “El Gran Día” y “Una Noche Contigo”.

Se trata de un álbum conceptual coproducido por el argentino Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad: Juanes explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance pasional, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.