La música latinoamericana contará con un nuevo espacio para brillar y cautivar con sus ritmos. Se trata del Festival Bamba, un escenario musical impulsado por Lotus (productora de Lollapalooza Chile) y al artista paisa Juanes.

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El evento, que combina conciertos, gastronomía, arte y experiencias culturales, se realizará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins de Santiago, en Chile.

“Un festival pensado para disfrutar la música con comodidad, compartir al aire libre y volver a encontrarnos a través de las canciones, los sabores y la cultura que nos une”, indican los organizadores.

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Los asistentes al Festival Bamba podrán disfrutar del rock, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables latinoamericanos. Entre los espacios a los que tendrán acceso los asistentes están el Mercado Mestizo, en el que encontrarán diseño, arte y oficios; Cocinerías y El Comedor, donde hallarán propuestas gastronómicas de distintos países latinoamericanos; y La Cantina, el espacio destinado para disfrutar cerveza y coctelería.

Además, habrá puntos de hidratación gratuita, Lockers y bicicleteros, y zonas de espacio libre en el que se pueden realizar picnic.

“En BAMBA, la experiencia se vive sin restricciones: todos los pases permiten disfrutar de nuestra coctelería de autor mientras se presencian los shows en vivo, eliminando barreras para que el brindis y la música ocurran en un mismo momento”, resaltan.

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Entradas

El festival fue diseñado para que todas las personas tengan acceso, por lo que cuenta con diferentes entradas para diversos perfiles de público: Bamba — La Fiesta, Club Bamba y La Terraza.

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“Cada espacio ha sido trazado para que la calidad acompañe el festival de principio a fin. El público podrá elegir su forma de habitar esta experiencia: desde el pase Bamba — La Fiesta, que invita a recorrer el parque y sus barras, hasta los servicios dedicados de Club Bamba y La Terraza by Cenco, donde el confort premium es el protagonista. Mientras que Club Bamba ofrece una zona de ubicación preferencial frente al escenario, La Terraza eleva la experiencia con plataformas en altura que garantizan vistas privilegiadas de todo el recinto”, indica el comunicado.