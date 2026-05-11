Las predicciones de Mhoni Vidente para este lunes 11 de mayo de 2026 llegan cargadas de mensajes sobre renovación, estabilidad y oportunidades en distintos aspectos de la vida.

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Según la astróloga, será un día ideal para cerrar ciclos, dejar atrás las energías negativas y enfocarse en nuevos comienzos.

Aries

La carta del ‘As de Oros’ anuncia una etapa de prosperidad y estabilidad emocional. La recomendación es avanzar sin miedo y trabajar en los proyectos personales, mientras que en el amor será momento de sanar heridas del pasado.

Tauro

Tendrá la oportunidad de destacar y recibir propuestas inesperadas, especialmente relacionadas con viajes o salidas. Además, la estabilidad sentimental comenzará a fortalecerse.

Géminis

La energía de ‘El Loco’ señala aprendizaje y madurez. Será importante dejar el autosabotaje y enfocarse en pensamientos positivos para atraer el éxito. También podrían llegar noticias familiares relevantes.

Cáncer

Vivirá una jornada de crecimiento personal bajo la influencia de ‘La Estrella’. La intuición será clave para identificar personas poco sinceras y aprovechar nuevas oportunidades.

Leo

‘El Mundo’ marca una etapa favorable llena de cambios positivos. La suerte estará de su lado, especialmente en temas emocionales y personales.

Virgo

Contará con una energía de abundancia y fortuna, ideal para iniciar negocios, renovar la imagen y dejar atrás relaciones que ya no aportan bienestar.

Libra

Deberá mantenerse alerta frente a personas con malas intenciones. Sin embargo, también podría recibir ingresos extras y lograr avances importantes en asuntos pendientes.

Escorpión

Enfrentará transformaciones importantes gracias a la carta de ‘La Torre’. Será un momento perfecto para reorganizar las finanzas y abrirse nuevamente al amor.

Sagitario

Tendrá la fuerza necesaria para superar retos y aprovechar oportunidades económicas. La recomendación será valorar las relaciones sinceras y auténticas.

Capricornio

Atravesará un periodo decisivo para su crecimiento personal. La prudencia y la madurez serán fundamentales para evitar conflictos innecesarios.

Acuario

‘La Rueda de la Fortuna’ traerá cambios positivos y nuevas oportunidades económicas. Además, el amor podría sorprender más de lo esperado.

Piscis

Estará rodeado de energías favorables que impulsarán recompensas importantes tanto en lo sentimental como en lo financiero. La clave será mantener discreción y alejarse de personas tóxicas.