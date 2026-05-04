Mhoni Vidente indicó que esta semana trae consigo una energía poderosa que impulsa cambios internos, decisiones clave y nuevas oportunidades.

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De acuerdo con la reconocida pitonisa, este lunes 4 de mayo de 2026 estará marcado por procesos de transformación, avances importantes y situaciones que exigirán madurez emocional y claridad mental.

Aries

Esta semana se presenta retadora, con una combinación de energías que te empujarán a salir de tu zona de confort. Podrías sentirte más irritable o impulsivo de lo habitual, por lo que será clave manejar tus emociones para evitar discusiones o enemistades. Sin embargo, en el plano económico y laboral se abren oportunidades importantes que podrían ayudarte a estabilizarte si actúas con inteligencia.

Tauro

Se vienen avances significativos en el ámbito profesional y financiero, aunque no llegarán sin esfuerzo. Tendrás que asumir responsabilidades adicionales o hacer sacrificios que pondrán a prueba tu constancia. También es un buen momento para viajes o proyectos con personas del extranjero. Eso sí, mantente alerta ante posibles engaños o promesas poco claras.

Géminis

Inicias una etapa de transformación profunda que puede cambiar tu forma de ver la vida. Aunque tendrás la capacidad de superar obstáculos y salir victorioso, el proceso no será sencillo. Es una semana para enfrentar retos con determinación y confiar en que los cambios que estás viviendo te llevarán a algo mejor a largo plazo.

Cáncer

Los astros te favorecen, pero necesitas tomar la iniciativa. Si logras dejar atrás los miedos y dudas que te han frenado, podrás aprovechar oportunidades en el trabajo y en lo económico. Es un momento ideal para avanzar con proyectos que habías pospuesto, siempre confiando en tu intuición.

Leo

Será una semana intensa, llena de movimiento y decisiones importantes. Por un lado, tendrás avances en lo laboral, financiero y social; por otro, enfrentarás retos que exigirán valentía y determinación. Si logras mantener el enfoque, el resultado final será muy positivo y podrías cerrar la semana con grandes logros.

Virgo

El influjo del Sol te aporta claridad y estabilidad. Es un excelente momento para organizar tus ideas, tomar decisiones importantes y poner en marcha proyectos que habías estado analizando. También te ayudará a liberarte de inseguridades que no tenían fundamento, permitiéndote avanzar con mayor confianza.

Libra

Las principales tensiones de la semana estarán en tus relaciones. Podrían surgir conflictos tanto en el ámbito sentimental como en asociaciones laborales o negocios. Será importante comunicarte con claridad y evitar decisiones impulsivas. Mantener el equilibrio será tu mayor reto.

Escorpio

Uno de los signos más favorecidos en este periodo. Se abren oportunidades en el trabajo y en el dinero, incluso podrías ver materializado un sueño o meta que llevabas tiempo esperando. Es una semana para actuar con decisión y aprovechar al máximo las energías positivas que te rodean.

Sagitario

Las energías están alineadas para favorecer tu vida emocional. Podrías recibir buenas noticias en el amor o fortalecer una relación importante. También habrá avances en lo laboral, aunque el enfoque principal estará en tu bienestar emocional y en las conexiones personales.

Capricornio

Semana ideal para consolidar proyectos y avanzar en temas económicos. Todo lo relacionado con el trabajo y las finanzas tendrá un impulso positivo, permitiéndote ver resultados concretos. También es un buen momento para planificar a largo plazo.

Acuario

Te espera una semana dinámica, con mucha actividad mental y física. Sentirás la necesidad de tomar el control de tu vida y hacer cambios importantes. Aunque enfrentarás retos, estos te llevarán a un crecimiento significativo y a resultados favorables en el futuro cercano.

Piscis

Inicias una etapa más activa, donde tendrás que esforzarte para alcanzar tus objetivos. Aunque podrían surgir tensiones en el trabajo o desacuerdos, tu perseverancia será clave para lograr resultados positivos. Lo importante será no rendirte ante las dificultades.