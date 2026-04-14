La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este martes 14 de abril de 2026.

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Dio mensajes claves en temas de amor, dinero, trabajo y salud para cada signo del zodiaco.

Aries

La influencia de Júpiter y Venus le favorece especialmente en el ámbito laboral y financiero. Es un buen momento para enfocarte en sus metas y aprovechar la buena racha.

Tauro

No se deje abrumar por problemas pequeños. Lo que hoy parece complicado pronto se resolverá, devolviéndote la tranquilidad emocional.

Géminis

Las energías positivas le ayudarán a alcanzar sus objetivos con facilidad. Es un día ideal para comunicarte, negociar y cerrar acuerdos importantes.

Cáncer

Se avecina un momento de felicidad inesperada. Algo que te preocupaba se resolverá, permitiéndote avanzar con mayor confianza.

Leo

Podría sentirte algo melancólico, pero no te preocupes: en lo laboral y económico las cosas comenzarán a mejorar progresivamente.

Virgo

Un periodo favorable para recoger frutos de tu esfuerzo. También es un buen momento para tomar decisiones importantes en el trabajo o realizar viajes laborales.

Libra

Actúa con prudencia. No todo lo que parece fácil es conveniente. Analiza bien antes de tomar decisiones importantes.

Escorpio

Hoy será clave la diplomacia. Manejar bien tus relaciones laborales o de negocios puede abrirte puertas importantes.

Sagitario

Cuidado con las decisiones financieras. Aunque el panorama sea positivo, es mejor actuar con cautela, especialmente en inversiones.

Capricornio

A pesar de los obstáculos, el destino jugará a su favor. La ayuda que esperas llegará en el momento justo.

Acuario

Su capacidad de persuasión será clave. Podrías recuperar una relación importante del pasado si actúas con inteligencia emocional.

Piscis

Las energías de Júpiter y Venus traen buenas noticias. Habrá avances en lo personal y laboral, aunque con algunos cambios inesperados.