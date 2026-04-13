La Alcaldía de Acacías, en el departamento del Meta, se pronunció a través de un comunicado en el que alerta a la comunidad sobre las inconsistencias legales relacionadas con el llamado ‘Proyecto Damasco’.

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De acuerdo con las autoridades, este desarrollo inmobiliario (que recientemente ha sido ampliamente promocionado en redes sociales por creadores de contenido) no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Asimismo, por medio de la Secretaría de Planeación y Vivienda, la administración municipal precisó que dicho proyecto no dispone de la licencia urbanística requerida, un documento esencial para garantizar que cualquier obra se ajuste a las disposiciones de ordenamiento territorial. La advertencia se produce luego de identificar una fuerte campaña de difusión digital encabezada por figuras influyentes en internet.

Según el comunicado, “este proyecto no cuenta con licencia urbanística expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, requisito obligatorio según la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial. Asimismo, se informa que sobre el predio en mención existe una medida de sellamiento impuesta por la Inspección Primera de Policía”.

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Además, indica que en el lugar se habrían adelantado trabajos sin cumplir con los requisitos legales, lo que obligó a la intervención de las autoridades para detener las actividades.

Por otro lado, la controversia aumentó luego de que el pasado lunes 6 de abril se difundiera un video en el que el influenciador Yeferson Cossio invita a sus seguidores a invertir en el proyecto. Bajo el mensaje “Seamos vecinos”, aseguró haber comprado terrenos allí, incentivando a otros a hacer lo mismo. Junto a él, también han sido relacionados con la promoción Cintia Cossio, Jhoan López y Zionh Wang.

Frente a esta situación, la Alcaldía hizo un llamado a la responsabilidad de quienes tienen alcance en plataformas digitales, instándolos a “verifiquen la legalidad de la información que difunden”, y recordando que promocionar iniciativas sin respaldo jurídico puede derivar en sanciones administrativas.

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Asimismo, la principal preocupación de las autoridades es el posible perjuicio económico para los ciudadanos. Invertir en proyectos que no cuentan con legalización puede implicar desde la pérdida del dinero hasta dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable y energía.

“La promoción de este tipo de proyectos puede generar graves riesgos para la ciudadanía, tales como dificultades para la legalización de los predios y sanciones administrativas, incluyendo multas y órdenes de demolición”, se lee en el comunicado, reiterando que la única forma segura de invertir es verificar directamente la documentación ante las entidades

Finalmente, hasta ahora, ninguno de los influenciadores mencionados se ha pronunciado oficialmente para aclarar su participación o conocimiento sobre la situación. El caso sigue bajo revisión de la Inspección de Policía y las autoridades administrativas de Acacías.

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