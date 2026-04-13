Pedro ‘Ramayá’ Beltrán no solo era un genio de la música. También se ganó el corazón del mundo con su forma de ser, especialmente de sus hijos, quienes lo han recordado como un hombre “noble”.

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Así lo mencionó Pedro Beltrán hijo en conversación con EL HERALDO, mencionando sentirse “orgulloso de su padre”.

“Mi padre, un excelente hombre, excelente esposo, un excelente padre con todos nosotros y sus hijos. Cada uno aprendemos, mi padre, simplemente cosas bellas, cosas positivas. Estamos orgullosos, orgullosos de haber tenido un padre tan hermoso, tan noble como fue él con nosotros, con sus hijos”.

Sobre esa característica jocosa de la personalidad de su padre recuerda que

“muy jocoso con nosotros, sus hijos, con sus amigos. En las presentaciones siempre te dan alguna frase para, que soltaba para que todos todos pudiéramos, pues, sonreír, ¿no? Siempre estuvo la mamadera gallo de él, esa jocosidad que luego en sus canciones también, pues, lo impregnaba, ¿no? A sus obras”.

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Asimismo, sobre el artista menciona que fue un enviado de Dios para enaltecer nuestras músicas tradicionales.

“Mi papá ha puesto las músicas tradicionales del caribe colombiano en un estatus que hacía mucho tiempo, pues, no no tenía. Nos dejó una obra, diría yo, invaluable, ¿no? un legado magistral y nosotros, sus hijos, su salud, nos, influenciamos por la música de mi padre, pues, tenemos un legado, diría, importante por resaltar y conservar, pues, a través del tiempo”.