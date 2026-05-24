El jueves 11 de junio el mundo tendrá los ojos puestos en México, que inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el juego entre la selección local y Sudáfrica, y aunque apenas en ese momento rodará la pelota, la realidad es que la pasión por la cita mundialista ya empezó en forma de caramelos y figuritas.

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Cada cuatro años los coleccionistas y los fanáticos del deporte rey se dan cita en las ciudades del mundo para llenar el anhelado Panini y Barranquilla no es la excepción, en donde la fiebre se ha apoderado de la Arenosa desde el inicio de mayo.

En esta oportunidad el álbum oficial cuenta con 112 páginas y 980 stickers. Cada equipo tendrá dos páginas y 20 stickers (18 retratos, 1 foto grupal y 1 escudo oficial hecho en un material especial).

En las calles se oyen las típicas preguntas “¿cuáles te faltan? ¿cambiamos algún jugador?” y el público que llega en masa a sectores como el parque Suri Salcedo.

Por ello, aprovechando este furor EL HERALDO consultó a grandes coleccionistas de estos álbumes que lo hacen desde que las láminas no eran autoadhesivas, sino que tocaba pegarlas con goma, o aquellos en los que la pasión apenas va naciendo.

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Aunque no le gusta el fútbol, Darío es un coleccionista de pura cepa

Sí, lo leyeron bien. A Darío Diago no le gusta el fútbol. No sufre dos horas frente al televisor o en un estadio cuando la selección Colombia está jugando, pero lo que verdaderamente le apasiona es destapar los sobres, olerlos y pegarlos hasta el último caramelo. Por eso tiene un método que describe a la perfección.

“Lo primero que hago al comprar el álbum es comprar la caja, eso me ayuda a llenar una gran parte. Luego el segundo paso es intercambiar y finalmente comprar directamente las que falten”.

Su experiencia de coleccionista de álbumes del mundial viene desde 1982 y tiene unas ediciones de colección de los torneos de México 1970, Alemania 1974 o Argentina 1978. “Esta pasión se la debo a mi papá, y también hay que agradecerle a mi mamá que nunca me botó estos álbumes”.

Jesús Rueda/El Heraldo

La decepción que hizo que Ernesto frenara su colección mundialista

El 28 de enero de 2022, mientras la pelota entraba en el arco colombiano en el partido contra Perú que dejaba por fuera del Mundial a la selección, Ernesto Diago tomó la decisión de no llenar el álbum, decepcionado de saber que no encontraría a Colombia, a pesar de que es una tradición que sigue de su padre desde 1982.

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“Me dio rabia y después me arrepentí, por eso este año lo estoy llenando paso a paso con mi hija”, dijo. Y es que este hombre, un furibundo amante del deporte rey, lleva en la sangre la pasión, esa que traslada al coleccionable. En su haber aparecen los álbumes desde 1982, aunque del que más recuerdos tiene es el de Italia 1990.

Jesús Rueda/El Heraldo

A los 10 años se empezó a despertar la pasión de Niall Cerpa

A sus ojos, llenar un álbum del Mundial no es solo pegar láminas, es empezar a construir recuerdos. A sus 10 años, Niall vive por primera vez la emoción de coleccionar figuritas y lo hace acompañado de una de las personas más importantes para él: su hermana.

Todo comenzó cuando ella le envió una foto abriendo sobres. De inmediato, él supo que quería uno. Lo que no imaginaba era que al día siguiente encontraría el álbum esperándolo sobre la mesa de su casa.

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“Duré como cuatro horas pegando todas las figuritas”. La sorpresa lo dejó completamente emocionado. Pensó que el álbum era prestado, pero su mamá le confirmó que había sido un regalo de su hermana.Para Niall, las láminas más importantes son las de Lionel Messi y Cristiano.

El Heraldo

Marco Chiquin, el hombre que surte de figuritas y también llenó su álbum

Para llenar el Panini es necesario contar con personas como Marco Chiquin Gallardo, quien se encarga de surtir a los coleccionistas pues su trabajo es abrir cajas y cajas de sobres para organizarlas y venderlas cuando alguien la requiera.

“Empecé en el 2018, llegué junto con un amigo que me enseñó un poco de lo que era el álbum y cómo se trabajaba, cómo había que intercambiar, la negociación, regalarles algo a los niños también, porque eso es lo que hace la diferencia, aquí se interactúa, se relaciona”.

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Y más allá de vender, que el precio lo va regulando el mercado, también se dejó seducir por la fiebre de llenar la cartilla en esta oportunidad. “Lo primero es abrir unas ocho cajas para organizar todo, y de ahí aproveché para llenar el mío, me demoré unos dos días en completarlo”.