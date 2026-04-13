Un ambiente enrarecido. Una mezcla de tristeza, alegría, folclor, dolor. Eso se vive desde Jardines de la Eternidad del Sur donde esté lunes se le da el último adiós a Pedro ‘Ramayá’ Beltrán.

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Uno de los que llegó para despedir al maestro fue el soledeño Danny Zora Silvera, cancamán del arte de la décima y que precisamente haciendo alarde de su talento despidió al nacido en el corregimiento de Patico.

“El maestro Pedro Ramayá Beltrán es el pilar más importante que tiene el folclore en el Caribe colombiano. Fue un hombre entregado a la música, a la caña de millo, a la gaita, y su legado es tan grande como los años que le entregó a este ritmo musical autóctono propio de nuestra región Caribe”, dijo en conversación con EL HERALDO.

Asimismo detalló que al maestro se le debe recordar con muchísima alegría, porque siempre fue un hombre que brindó con sinceridad su alegría a través de las composiciones que les pudo regalar a todos los amantes de la cumbia.

“Lo recordamos con décimas porque es un hombre grande, porque fue un pionero, fue la primera persona que le dio música a la décima con su obra magna, ‘Santo y parrandero’, y yo siento de que, en homenaje a él, todas estas décimas que vamos a interpretar en su memoria deben ser recitadas con el corazón y para él”.