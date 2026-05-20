El miedo, el silencio y la desinformación suelen convertir algunos temas familiares en conversaciones pendientes. Precisamente para abrir esos espacios necesarios nace Espacio Seguro, el nuevo videopodcast de EL HERALDO que llega con el propósito de abordar, desde la empatía y la orientación profesional, aquellas situaciones que muchas veces resultan difíciles de hablar dentro de los hogares.

La primera entrega del proyecto pone sobre la mesa una problemática tan dolorosa como urgente: el abuso sexual infantil. Un episodio pensado no solo para informar, sino también para generar conciencia sobre la importancia de escuchar, creer y proteger a los niños, niñas y adolescentes.

El videopodcast es conducido por María del Mar Quintana Cataño, jefe digital de la web de EL HERALDO, quien lidera este espacio periodístico enfocado en la familia, la salud emocional y las conversaciones incómodas que necesitan salir del silencio.

Para este primer episodio, Espacio Seguro cuenta con la participación del psicólogo forense Carlos Cabarcas, especialista en temas relacionados con violencia, abuso y acompañamiento psicosocial. Durante la conversación, el experto analiza las señales de alerta que podrían indicar que un menor está siendo víctima de abuso sexual, los cambios de comportamiento más frecuentes y el impacto emocional que este tipo de violencia deja a corto y largo plazo.

Además, el diálogo profundiza en la importancia de construir entornos de confianza dentro de las familias para que los menores puedan expresar sus emociones sin miedo. Cabarcas también insiste en la necesidad de derribar mitos alrededor de este delito, especialmente aquellos que llevan a minimizar las denuncias o a cuestionar los relatos de las víctimas.

“Muchas veces los niños hablan desde señales pequeñas: cambios bruscos de conducta, miedo, aislamiento o silencios prolongados. Escuchar y prestar atención puede marcar la diferencia”, explica el especialista durante el episodio.

La propuesta de Espacio Seguro busca precisamente eso: convertirse en un lugar de orientación y reflexión para padres, madres, cuidadores y ciudadanos en general, a través de conversaciones cercanas, humanas y respaldadas por especialistas.

Con este lanzamiento, EL HERALDO amplía su apuesta por los formatos audiovisuales y digitales que permiten conectar con las audiencias desde nuevas narrativas, abordando temas sociales con profundidad y sensibilidad.

El videopodcast tendrá nuevas entregas enfocadas en situaciones familiares y emocionales que suelen permanecer ocultas por miedo, vergüenza o desconocimiento. La intención es ofrecer herramientas que ayuden a comprender, prevenir y acompañar distintas realidades que afectan a miles de familias.

La primera entrega de Espacio Seguro ya está disponible en las plataformas digitales de EL HERALDO y en YouTube, donde los usuarios podrán acceder a la conversación completa con el psicólogo forense Carlos Cabarcas sobre el abuso sexual infantil, una problemática que, lejos de ser ajena, exige atención, educación y diálogo permanente.