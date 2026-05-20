El Instituto Meteorológico Nacional emitió una alerta por el aumento de las lluvias en diferentes regiones del país, situación que podría ocasionar inundaciones, crecientes repentinas y deslizamientos de tierra en las próximas horas.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló el pasado lunes 18 de mayo que varias zonas del país registrarán precipitaciones constantes durante al menos 48 horas a lo largo de esta semana.

Según Ideam, las lluvias tendrán una intensidad entre moderada y fuerte y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, afectaciones viales y emergencias relacionadas con el aumento de caudales y movimientos de tierra en distintos puntos del territorio nacional.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias

Para el lunes, el Ideam indicó que las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía serán las más impactadas por las precipitaciones. Entre los departamentos y sectores con mayores probabilidades de afectaciones se encuentran:

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Arauca.

Meta.

Casanare.

Caldas.

Occidente de Cundinamarca.

Guainía.

Vaupés.

Piedemonte de Putumayo.

Piedemonte de Caquetá.

Oriente de Antioquia.

Occidente de Santander.

Huila.

Norte de Santander.

Tolima.

Panorama para el Caribe y el Pacífico

El reporte del Ideam también prevé lluvias importantes en las regiones Caribe y Pacífica del país. Las precipitaciones más significativas se esperan en:

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Centro y sur de La Guajira.

Chocó.

Sur de Córdoba.

Cauca.

Sucre.

Bolívar.

Valle del Cauca.

Finalmente, en otras zonas del país se mantendrán lluvias entre ligeras y moderadas durante buena parte del día. Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía seguir atentos a los comunicados oficiales y a las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.