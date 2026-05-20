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Por:  Redacción Tendencias

El Instituto Meteorológico Nacional emitió una alerta por el aumento de las lluvias en diferentes regiones del país, situación que podría ocasionar inundaciones, crecientes repentinas y deslizamientos de tierra en las próximas horas.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló el pasado lunes 18 de mayo que varias zonas del país registrarán precipitaciones constantes durante al menos 48 horas a lo largo de esta semana.

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Según Ideam, las lluvias tendrán una intensidad entre moderada y fuerte y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, afectaciones viales y emergencias relacionadas con el aumento de caudales y movimientos de tierra en distintos puntos del territorio nacional.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias

Para el lunes, el Ideam indicó que las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía serán las más impactadas por las precipitaciones. Entre los departamentos y sectores con mayores probabilidades de afectaciones se encuentran:

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  • Arauca.
  • Meta.
  • Casanare.
  • Caldas.
  • Occidente de Cundinamarca.
  • Guainía.
  • Vaupés.
  • Piedemonte de Putumayo.
  • Piedemonte de Caquetá.
  • Oriente de Antioquia.
  • Occidente de Santander.
  • Huila.
  • Norte de Santander.
  • Tolima.

Panorama para el Caribe y el Pacífico

El reporte del Ideam también prevé lluvias importantes en las regiones Caribe y Pacífica del país. Las precipitaciones más significativas se esperan en:

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  • Centro y sur de La Guajira.
  • Chocó.
  • Sur de Córdoba.
  • Cauca.
  • Sucre.
  • Bolívar.
  • Valle del Cauca.

Finalmente, en otras zonas del país se mantendrán lluvias entre ligeras y moderadas durante buena parte del día. Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía seguir atentos a los comunicados oficiales y a las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.