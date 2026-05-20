La muerte de Yulixa Toloza ha puesto al descubierto las cuestionadas prácticas del centro estético Beauty Láser, ubicado en el sector de Los Héroes de la localidad de Chapinero. Todo parece indicar que ofrecían procedimientos estéticos y quirúrgicos sin la autorización requerida para prestar este tipo de servicios.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en el lugar se ofrecían procedimientos como lipólisis láser, pese a no contar con habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. Además, durante una inspección adelantada por esa dependencia se encontraron inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos.

Por ello, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento denominado ‘Dr. Danubio Blanco Beauty Laser’, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y el manejo de medicamentos e insumos médicos.

Y no todo se limita a los insumos utilizados en el clausurado centro estético, sino que además las personas que prestaban los servicios presuntamente tampoco contaban con títulos oficiales o la experiencia necesaria.

Eduardo David Ramos Carias es una de esas personas que fungía como cirujano sin haber estudiado medicina ni contar con títulos que lo acreditaran como cirujano plástico o médico especializado en este tipo de procedimientos estéticos.

Ramos Carias, capturado en Venezuela junto a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios y administradores de Beauty Láser, en principio se dedicaba a labores de estilista y barbero profesional lo que prende aún más las alarmas por la muerte de Yulixa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para que antes de hacerse un procedimiento de este tipo, verifiquen si el lugar aparece registrado en Salud Capital donde se almacenan los sitios que están habilitados para hacer este tipo de procedimientos.

“Es una tragedia, sin lugar a dudas, tenemos que hacer mucho más. Hemos aumentado operativos. Aquí el trabajo tiene que ser en conjunto entre ciudadanía y autoridades para poder luchar. Vamos a redoblar los esfuerzos y a declararle la guerra a esos sitios ilegales que hacen este tipo de procedimientos sin cumplir ningún requisitos que ponen en riesgo la vida de las personas”, mencionó el mandatario.