El programa Alimentos para la Vida que el Gobierno Nacional lidera a través de Prosperidad Social llegó a la ciudad de Sincelejo para beneficiar a las familias sucreñas en condición de pobreza o vulnerabilidad.

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La inversión de este programa es de más de 108 millones de pesos y es posible a través de una alianza entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de aliados estratégicos públicos y privados que están en los territorios.

De acuerdo con el reporte entregado por la gerente regional de Prosperidad Social, Ana Milena Álvarez Hernández, en Sucre los beneficiados son 4.032 hogares que reciben 8.064 cubetas de huevos.

“Estas entregas representan un apoyo significativo para las familias sucreñas y su seguridad alimentaria. Gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura y el apoyo de aliados estratégicos como la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Campesinos de Sincelejo- Acaprosin, seguimos llevando bienestar a los hogares más vulnerables y fortaleciendo el desarrollo social y productivo de nuestras comunidades”, anotó la funcionaria.

Además de huevos las familias también han recibido papa y leche.

Prosperidad Social se encarga del traslado del producto hacia los departamentos y municipios focalizados, utilizando recursos propios para la operación logística. Las entregas iniciaron en Bogotá, Huila, Tolima, Cundinamarca y La Guajira, y también llegarán a Medellín, Manizales, Armenia, Pereira, Barranquilla, Quibdó y Cali.

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Cada hogar beneficiario recibe dos cubetas de huevos, equivalentes a 60 unidades (30 huevos por cubeta), conforme a lo acordado con el Ministerio de Agricultura.