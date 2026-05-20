Barranquilla es una ciudad abierta a todo tipo de sonidos musicales. Aquí hasta la música que brota de África ha tenido gran acogida, es por ello que cada vez siguen surgiendo nuevas propuestas procedentes de otros países que siguen cautivando a los curramberos.

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Tal es el caso de la música Regional Mexicana, que ha encontrado ahora exponentes locales, como Sergio Santiago, nacido el 22 de febrero de 1984 en la Puerta de Oro de Colombia. Él es la prueba de que el talento se hereda, pero la maestría se construye.

Criado en el seno de una familia de músicos, Sergio no solo lleva el ritmo en la sangre, sino que ha respaldado su herencia con una sólida formación académica como Técnico Musical de la Facultad de Bellas Artes.

De Líder de Mariachi a Referente Solista

Su camino hacia la cima no ha sido casualidad. Durante años, Sergio se consolidó como la figura central de uno de los mariachis más prestigiosos de la costa colombiana. Esa experiencia en el ruedo, interpretando los clásicos con autenticidad y pasión, le otorgó la disciplina y el temple que hoy definen su carrera como solista.

Bajo el sello de “La Firma”, Sergio Santiago propone una conexión directa con el alma del público. Su estilo es una mezcla perfecta entre la tradición mexicana y el carisma caribeño, logrando una identidad sonora que se siente tan cercana como imponente.

Cortesía Sergio Santiago, cantante barranquillero de música Regional Mexicana.

“Esta rola va pa’ ella...”, es su nueva canción, no es solo una frase; es la esencia de un artista que canta para conectar, para dedicar y para marcar una nueva era en el regional mexicano hecho en Colombia.

Con una trayectoria impecable y una propuesta visual y sonora de alto nivel, Sergio trabaja incansablemente para consolidarse como el gran referente del género en su país.

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Su voz no solo interpreta canciones; cuenta historias de amor, despecho y vida que resuenan en cada rincón donde suena una trompeta y un acordeón. Sigue a Sergio Santiago en sus plataformas oficiales y sé parte de la consolidación de una leyenda en ascenso.