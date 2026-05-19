La actriz colombiana Sara Corrales compartió uno de los momentos más importantes de su vida personal al confirmar el nacimiento de su primera hija junto a su pareja, Damián Pasquini.

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La noticia generó miles de reacciones en redes sociales y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. La artista sorprendió hace algunos meses al anunciar que estaba embarazada.

Ahora, volvió a conmover a sus fanáticos al revelar que su bebé nació el pasado 17 de mayo en perfectas condiciones.

Instagram saracorrales Nació la hija de Sara Corrales

A través de su cuenta de Instagram, Sara publicó varias fotografías familiares acompañadas de un emotivo mensaje donde expresó las emociones que vivió con la llegada de su hija, Mila.

Instagram saracorrales Nació Mila, la hija de Sara Corrales

“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post”, escribió.

En la publicación también dedicó unas palabras especiales a Damián Pasquini, resaltando el acompañamiento que recibió en cada momento del proceso y la felicidad de verlo convertirse en padre.

“Gracias, mi amorcito @damianpasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, indicó.

Las imágenes compartidas mostraron a la pareja disfrutando de los primeros momentos junto a la pequeña Mila, en un ambiente lleno de tranquilidad, emoción y amor familiar.

“Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso. Gracias a quienes nos acompañaron en este parto, a la familia que viajó para recibirla, y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos”, finalizó.