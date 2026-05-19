Uno de los futbolistas más importantes de la historia de Colombia, ese que puso a una generación disfrutar con sus goles en mundiales, y que ha sido objeto de críticas gracias a una carrera díscola, desnuda su alma. James David Rodríguez Rubio le muestra al mundo su cara más personal en su miniserie documental que estrenará el próximo 21 de mayo en Netflix.

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Precisamente, el encargado de captar cada confesión, cada risa y cada momento emotivo es el cineasta caleño Simón Brand, recordado por títulos como Paraíso travel, quien dirige esta producción de tres episodios.

EL HERALDO conversó con el director sobre esta propuesta y los detalles detrás de esta serie titulada James., que debería ser leída como James y punto.

¿En qué momento del espacio tiempo surge la idea de este documental, porque hay entrevistas que ya son de varios años atrás?

La idea fue casi que accidental. Yo había conocido a James cuando hicimos el video del mundial del 2018 cuando él jugaba en el Bayern, hice una parada en Munich para filmar la parte de él, y ahí lo conocí. No quedamos en contacto, pero luego, más adelante, que yo tuve una reunión por otro tema completamente diferente, ajeno a lo que yo hago, lo conocí y surgió de parte de él. Me lo dijo de una manera muy casual: ‘Oye, tú deberías hacer la película de mi vida’. Y yo, que soy tan futbolero en ese momento quedé en shock, y a partir de ahí se dio. Eso fue hace un poco más de 3 años y a partir de ahí empezamos a recolectar archivos de varias entrevistas que se ven en el documental, y ahí a documentarlo casi que de una manera diaria de todo lo que estaba ocurriendo en su vida, y por eso tenemos un archivo bastante sólido y bien robusto de lo que era su vida en esos años.

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En ese sentido, al grabar tanto tiempo, tener tantas entrevistas, el material que queda es enorme. ¿Por dónde pasaban las decisiones narrativas de decir qué queda en el corte y qué no?

Esa es una muy buena pregunta. Tienes tanto material y tanto por contar que nosotros, en algún momento le dijimos a Netflix, necesitamos 1 o 2 episodios más. Pero, realmente la estructura era de hacerla así, 3 episodios. Y yo creo que lo que quedó, después de tanto conocerlo, es la esencia de lo que yo conocí de James como ser humano. Lo que realmente me parecía importante que la gente conociera sobre él y sobre ese lado, esa faceta que la gente no conoce de un jugador de fútbol, que estamos acostumbrados a verlo en todos lados, porque, sin duda alguna, es uno de los jugadores de los que más se habla y se ha hablado en los últimos años en nuestro país. Y yo creo que despejando muchas dudas que yo mismo, como hincha del fútbol, tenía. Eso para mí era importante, despejar muchas dudas, que salga de la boca de él, que lo cuente en su propia historia.

Netflix/Cortesía Simón Brand, director de cine nacido en la ciudad de Cali ha hecho películas como ‘Paraíso travel’.

De James como figura, como jugador, incluso como persona se dice mucho, y muchas veces está muy alejado de lo que realmente pasa, ¿las conversaciones con él iban a que aclarara todo eso?

Sí, y, de hecho, antes de comenzar, eso fue una conversación que yo tuve con él, o varias conversaciones en las cuales yo le decía que la única manera que esto funcione es si él se abría y se desnudaba el alma un poco y mostraba esa faceta que la gente no conoce para que se den cuenta. Hay una frase muy bonita en la en la serie que dice que ‘no somos máquinas’. Es un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte para mí era importante capturarla, esa intimidad, y creo que se logró.

En ese sentido, ¿hubo total libertad creativa por parte de él, dejándote preguntar cualquier cosa o había algunos limitantes?

Desde el comienzo fuimos muy transparentes y le dije que la gente quería conocer esa parte de él, es una de las figuras más importantes de Colombia, y le dije que si había una pregunta que lo incomodara, me lo dejara saber, pero yo creo que no hubo ese momento. En todos los espacios, en todos los años que estuve con él, que lo logré conocer, se generó una confianza en la cual él estaba muy abierto a conversar, porque, más que una entrevista periodística, yo no soy periodista, en la cual muchos de estos personajes se sienten con esa barrera. ‘Ah, me está entrevistando un periodista’. Yo creo que yo venía desde un punto de vista mucho más cercano y más íntimo para poder sacar la mayor información posible, y no desde un punto de vista amarillista ni prejuicioso. Realmente, era simplemente desde un punto de vista, desde un hincha que quiere conocer la historia real.

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Netflix/Cortesía

El documental juega con el formato, no hay solo entrevistas, hay animación, ¿cómo se decidió usar ese recurso?

Me acuerdo el día que nos conocimos que me mostró todos sus tatuajes, me mostró el de Oliver Atom (Súper campeones), y yo dije ‘no, esto tiene que estar en la serie de alguna manera’. Y justo después de una de las primeras entrevistas que hicimos, que, de hecho, sale en el documental que él dice: ‘Yo quería ser Oliver Atom’. A partir de ahí, empieza esas transiciones a las animaciones, que me parecen que también cuentan cosas que no teníamos de archivo, cuando él iba a comer las arepas con los tíos. Todo ese tipo de detalles, para eso empezamos a utilizar las animaciones y los cambios de formatos. Pero no solamente eso, hay momentos que se ven con la madre, que es un personaje importantísimo en su vida, y ella también hace parte de unos momentos muy especiales en la serie, da un punto de vista un poco editorial.

¿Cómo queda finalmente el nombre solamente en ‘James.’?

Realmente, la serie es James y punto. Ese es el título de la serie en el cual acordamos, por eso el punto está al final, porque se dice tanto de él que, de alguna manera, queríamos que este sea el documento válido, este es James y punto. Y, a partir de ahí, yo creo que ese fue como un consenso general que teníamos con los productores, con el equipo y con la gente de Netflix, que era la mejor manera.

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¿Hincha de qué equipo, Simón?

En Europa, del Barcelona. En Colombia, el Deportivo Cali.