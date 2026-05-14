La nueva temporada de ‘Tucci in Italy’ no solo lleva a Stanley Tucci por regiones menos conocidas de Italia. También parece acercarlo más a sí mismo. Al menos así lo reconoce el propio actor, quien admite que el programa se ha convertido en una experiencia cada vez más personal.

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“Mientras más la hago, más cercana se vuelve para mí”, comentó Tucci durante una conversación con EL HERALDO. Para él, gran parte de esa conexión nace de las personas que conoce en el camino y de los recuerdos familiares que aparecen inevitablemente durante el recorrido.

“Muchas de las personas que conocía me recordaban a mis abuelos o a mis tíos. Ya fuera por cómo se veían o por cómo se comportaban. Y hay cierta comodidad en eso. Sientes una conexión personal”, explicó el actor, nominado al Óscar y ganador de premios Emmy y Globo de Oro.

La segunda temporada de la serie, disponible en Disney+, recorre lugares como Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Véneto y Las Marcas, una región poco explorada por las producciones internacionales. Pero más allá de la gastronomía, Tucci insiste en que el corazón del proyecto está en las historias humanas.

Cortesía Disney+

Explorando otro formato

Ese interés por escuchar y compartir experiencias es precisamente lo que, según él, diferencia el trabajo documental de la ficción tradicional. Aunque Tucci ha construido buena parte de su carrera en el cine, asegura que este formato le ofrece una manera distinta de acercarse a la narrativa.

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“Me da una manera de contar historias en un género diferente, de una forma distinta”, afirmó. “Igual que escribir los libros que he escrito me da otra manera de contar historias en otro formato”.

Para el actor, narrar historias es una necesidad profundamente humana, una práctica que acompaña a la humanidad desde tiempos antiguos. “La gente empezó a contar historias dibujando en las paredes de una cueva hace miles y miles de años. Porque necesitaban que otros supieran que estaban allí, cuál era su historia, cuál era su verdad”.

Sin embargo, Tucci considera que el documental tiene una capacidad especial: abrir espacio para voces que normalmente no tendrían una plataforma amplia para expresarse.

Cortesía Disney+

“Contar una historia como actor es algo realmente maravilloso. Pero contar una historia de esta manera es algo completamente diferente”, señaló. “Porque estás escuchando y absorbiendo información de personas que normalmente quizá no habrían podido expresarse ante una audiencia amplia. Y esas historias son realmente, realmente, realmente importantes”.

Al final, después de recorrer distintas regiones italianas y sumergirse en sus tradiciones culinarias y culturales, Tucci asegura que hay una idea equivocada que le gustaría desmontar entre los espectadores: la visión uniforme de Italia y de los italianos.

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“No existe algo como ‘un italiano’ y no existe algo como ‘Italia’”, concluyó