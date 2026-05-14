Uno de los grandes directores del cine de acción está de vuelta. El británico Guy Ritchie presenta desde este jueves en salas del país su propuesta En la zona gris, que llega con un elenco de lujo con nombres como Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

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El filme sigue a dos especialistas en extracción que deben diseñar una ruta de escape para una negociadora de alto rango en una misión que rápidamente se complica. Lo que comienza como una operación precisa se transforma en una situación límite, donde cada movimiento puede alterar el destino del equipo y poner en juego algo mucho más grande de lo esperado.

Dirigida por Guy Ritchie, la película se construye como un thriller de acción donde la estrategia y la tensión avanzan al mismo ritmo. Fiel a su estilo, Ritchie combina secuencias de alto impacto con diálogos afilados y personajes que operan en una zona ambigua, donde lo correcto y lo incorrecto se mezclan constantemente. El rodaje se llevó a cabo en Tenerife, en las Islas Canarias, aportando escenarios naturales que refuerzan el tono realista de la historia.

Aquí Jake Gyllenhaal y Henry Cavill son quienes interpretan a dos operativos de élite con métodos efectivos e impredecibles. Junto a ellos, Eiza González completa el trío central, marcando además su reencuentro con ambos actores tras trabajos previos.

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Con acción explosiva, misiones al límite y un enfoque que desafía las reglas tradicionales del género, En la zona gris se perfila como uno de los thrillers más potentes del año.