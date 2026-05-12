El séptimo arte encuentra desde hoy y hasta el próximo 23 de mayo en Cannes su máximo escenario, con la edición 79 de su festival, el más importante de esta industria y que reunirá a las más grandes estrellas.

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Durante doce días la Costa Azul se abarrotará con su habitual mezcla de cine y estrellas, y una alfombra roja por la que desfilarán figuras como Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Michael Fassbender, Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand.

Y en el lado del cine, entre las centenares de propuestas del festival en sus variadas secciones, destacan algunos títulos que, antes de ser mostrados, ya se han convertido en los imprescindibles de esta 79 edición.

Latinoamérica presente

Aunque no habrá filmes latinoamericanos en disputa por la Palma de Oro en largometrajes, la edición 79 del Festival de Cannes, contará con una nutrida representación de la región gracias, entre otros, al mexicano Diego Luna, al argentino Lisandro Alonso, la chilena Manuela Martelli o la costarricense Valentina Maurel, que hará historia para su país.

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El actor Diego Luna estará en la cita de la Costa Azul francesa en calidad de director de Ceniza en la boca, que cuenta la historia de dos hermanos que viajan a Madrid para reunirse con su madre, que trabaja allí de manera irregular para mantener a su familia.

Otro actor de renombre que estará en Cannes por su trabajo tras la cámara será el cubano Andy García, que presentará Diamond, fuera de competición.

Sí que optarán a premios en la Croisette la cineasta chilena Manuela Martelli, también actriz, y la costarricense Valentina Maurel, ambas elegidas en la sección Una cierta mirada.

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Maurel, hace historia con Siempre soy tu animal materno, ya que se trata de la primera vez que el festival incluye en su selección oficial un largometraje de Costa Rica.

Colombia a la Palma de Oro

De igual manera, buscando coronarse con el premio más importante en los cortometrajes, el paisa Theo Montoya aparece con Pelotón trueno en la competencia oficial de los ‘cortos’ y buscando repetir lo conseguido por su coterráneo Simón Mesa en 2014 con Leidi.

Ambientada en el año 2003 el cortometraje de 15 minutos cuenta la historia de El Pelotón Trueno, un grupo de soldados del ejército colombiano de entre 18 y 23 años, que celebra en una finca del trópico su más reciente victoria en combate: han dado de baja a nueve presuntos guerrilleros. Bajo el sol ardiente, entre risas, música y alcohol, también festejan que su comandante, Montoya, será próximamente condecorado por su incansable labor en la lucha contra el “terrorismo”.

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Beto Rosero, una cuota costeña en Marché Du Film

Más allá de la apuesta de películas el festival francés también tiene su apartado de industria conocido como ‘Marché Du Film’, reconocido como el mercado de cine más importante del mundo, celebrado anualmente en el Palais des Festivals. Es el núcleo empresarial de la industria, reuniendo a más de 15,000 profesionales para vender, financiar y distribuir películas.

Este año ese apartado contará con la presencia del barranquillero Beto Rosero, director de la Cinemateca del Caribe, quien llega con su productora Guerrero Films y el apoyo de Proimágenes y el FDC al Co-Pro Social Club 2026 de Cannes Docs.