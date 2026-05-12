La humanidad aprendió, a la fuerza, que un virus puede detener el mundo. El año 2020 quedó marcado como el año que “no existió”: confinamientos, hospitales colapsados, miedo, pérdidas humanas y una incertidumbre que todavía permanece en la memoria colectiva. Muchos pensaron que después del COVID-19 el planeta estaría mejor preparado para afrontar nuevas amenazas sanitarias, pero la realidad demuestra que seguimos siendo vulnerables.

Hoy vuelve a generar preocupación mundial el hantavirus, un virus transmitido principalmente por roedores, especialmente ratas y ratones infectados. Este virus puede propagarse cuando las personas inhalan partículas provenientes de la orina, las heces o la saliva de estos animales. También puede transmitirse por contacto con superficies contaminadas o por mordeduras. Sus síntomas iniciales suelen parecer una gripe común: fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general. Sin embargo, en muchos casos evoluciona rápidamente hacia graves complicaciones respiratorias que pueden causar la muerte si no existe atención médica oportuna.

La peligrosidad de las ratas no es un asunto nuevo. Durante décadas han sido transmisoras de enfermedades que afectan gravemente la salud pública. Lo preocupante es que muchas ciudades colombianas conviven diariamente con problemas de basura, alcantarillado deficiente, aguas estancadas y sectores urbanos donde la presencia de roedores es cada vez más evidente. La falta de cultura ciudadana y el abandono estatal terminan creando el escenario perfecto para que este tipo de amenazas sanitarias encuentren terreno fértil.

El hantavirus debe servir como advertencia y no como motivo de pánico. La diferencia entre una alerta sanitaria y una tragedia global está en la prevención, la información y la capacidad de reacción de las autoridades. No podemos repetir los errores del pasado ni subestimar los riesgos hasta que sea demasiado tarde. El COVID-19 dejó más de 15 millones de muertos en todo el mundo y evidenció las enormes debilidades de muchos sistemas de salud. También dejó claro que la desinformación puede ser tan peligrosa como el virus mismo.

La amenaza de nuevas pandemias es real. El cambio climático, la sobrepoblación, la contaminación y la convivencia cada vez más cercana entre seres humanos y animales aumentan el riesgo de aparición de nuevas enfermedades infecciosas. Pensar que algo así no puede volver a ocurrir sería un acto de ingenuidad colectiva.

Por eso, más allá del miedo, lo que se necesita es responsabilidad. Mantener espacios limpios, controlar plagas, evitar acumulación de basura y fortalecer los sistemas de salud pública son medidas esenciales para reducir riesgos. La prevención sigue siendo la mejor vacuna contra el caos.

No podemos bajar la guardia ni olvidar lo que vivimos. El mundo ya sabe lo rápido que una amenaza invisible puede cambiar la vida de todos.

@oscarborjasant