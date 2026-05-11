Todos tenemos una historia para contar, y bajo esa premisa el guionista barranquillero Andy Sierra, reconocido por la cinta colombiana ‘La suprema’, ganadora del Premio del Público en el FICCI 2024, presenta su libro ‘¿Así que quieres escribir una película?’.

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En esta obra, el autor revela los recursos y conocimientos que usan los profesionales para crear guiones ganadores.

“Imagina poder convertir tus ideas en historias tan poderosas como las de tus películas favoritas... sin perder años intentándolo”, detalla el barranquillero.

En ese sentido, el lector podrá aprender las mismas herramientas que usa Andy y muchos otros escritores para escribir historias: desde la Poética de Aristóteles hasta los conceptos clave de Blake Snyder, explicadas de manera sencilla y sin tecnicismos.

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A través de ejemplos prácticos de películas exitosas, el autor expone cómo se aplica la teoría. Así pues hay muestras de cintas clave de la historia del cine como El padrino de Mario Puzo o en la televisión la primera temporada de True Detective.

“Un método paso a paso: desde la idea universal hasta el diálogo perfecto, sin perderte en el camino. Errores de principiante que arruinan guiones (y cómo evitarlos desde el primer borrador). Bonus exclusivos: recomendación de software, formatos de guión y ejercicios para escribir aunque solo tengas 10 minutos al día”, añade.

Andy comenta que este libro está pensado para escritores noveles que quieren saltar al cine, así como cineastas independientes que necesitan estructurar sus historias y de igual manera para creadores de contenido que buscan dominar el arte de contar historias que enganchen.

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Cortesía

Sobre Andy Sierra

Su experiencia narrativa se expandió rápidamente más allá del cine tradicional. Como director, ha tenido el privilegio de dar vida a marcas para diversas audiencias en Estados Unidos, Colombia y México.

Esto incluye la dirección de un anuncio de televisión nacional para Lowe’s en los Estados Unidos, y la dirección de contenido de marca para programas de televisión populares como ‘Bake Off Celebrity México’ y ‘Bake Off Celebrity Colombia".

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“Aunque mi formación académica es en cine, mi educación práctica se extiende profundamente en el mundo de los negocios en línea y la tecnología. Junto con mi hermano, ingeniero superior de software, he fundado y aprendido de múltiples empresas en línea. Esta experiencia práctica me ha proporcionado una comprensión fundamental de la estrategia digital, la monetización en línea y el aprovechamiento de la tecnología (incluida la IA) para crear y ampliar empresas”, comenta.