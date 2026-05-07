¿Alguna vez se han imaginado a unas ovejas capaces de resolver un misterio? Pues esa pregunta es la que se propone responder la peculiar comedia Las ovejas detectives, protagonizada por Hugh Jackman, que estrena desde este jueves.

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La historia, que cuenta en su elenco también con personalidades como Emma Thompson, Bryan Cranston y más, cuenta la historia del pastor George Hardy quien lee misterios de asesinatos a sus ovejas. Sin embargo, cuando lo matan, las ovejas se dan cuenta de que ha sido asesinado y se disponen a resolver el caso por sí mismas, aventurándose desde su pradera hacia el complejo mundo humano.

Hugh Jackman, que interpreta a George, entendió desde el inicio que su personaje debía sostener la película incluso después de desaparecer. “George es un protector feroz que se niega a hacerle daño a sus ovejas. Ninguna de ellas va a terminar en tu plato, pero su lana puede abrigarte”, dice. Y agrega algo que termina de explicar la relación con el rebaño: “He interpretado superhéroes antes, pero George es otro tipo de héroe. La forma en que mira a sus ovejas está entre cómo miras a una mascota y a un hijo”.

Ese vínculo es el hilo conductor del filme ya que la investigación no es solo un juego intelectual, también es una forma de procesar la pérdida. Chris O’Dowd, quien da voz a Mopple, detalla que esta es una historia sobre un grupo que tiene que unirse para resolver el asesinato de alguien a quien ama. “Y aprenden que quizá pueden seguir sin él, algo que todos tenemos que aprender”.

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El guion se permite explorar esa idea desde un lugar poco habitual pues estas peculiares ovejas no son caricaturas, tienen reglas internas, formas de entender el mundo, incluso mecanismos para lidiar con lo doloroso. Algunas olvidan lo malo. Otras, como Mopple, no pueden hacerlo. Esa diferencia es clave en el desarrollo.