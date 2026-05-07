El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que ordenaba el traslado masivo de afiliados de distintas EPS a la intervenida Nueva EPS, en varias zonas del país.

Leer más: “Como ciudadano tengo derecho a vivir con dignidad, tranquilidad y libertad”: Emilio Tapia tras ser visto en el Festival Vallenato

El Decreto 0182 de 2026, conocido el pasado 26 de febrero, planteaba la forma en que operan las EPS en Colombia, limitando cuántas pueden funcionar en cada región según su población y permitiendo redistribuir a los afiliados entre distintas entidades, bajo una serie de reglas nuevas.

Además de ello, la resolución proponía mejorar la cobertura en las regiones y reducir la fragmentación del servicio de salud, mediante la territorialización. De esta manera, se pretendía redefinir el mapa de las EPS en el país.

Cabe señalar que la decisión de suspender la ordenanza, mientras se estudia de fondo, llega tras una demanda presentada por la representante Katherine Miranda. Advirtió que el decreto podría afectar el derecho de los usuarios a elegir su EPS y provocar traslados masivos de pacientes.

Ver también: ¿Cuáles nutrientes aporta la leche y en qué se diferencian la entera, semidesnatada y desnatada?

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión del tribunal va en contra de la “salud preventiva”, y enfatizó que “le hace grave daño a la salud porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados”.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que “el primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva”.

¿Qué argumentó el Consejo de Estado?

En la decisión del Consejo de Estado, se lee que el decreto produciría una “afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular de la libre escogencia, y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio”.

En Bogotá por ejemplo, el decreto señalaba que para el régimen contributivo se contemplaban EPS como Aliansalud, Compensar, Salud Total, Sanitas, Capital Salud, Sura, Famisanar y Nueva EPS; mientras que Coosalud, Cajacopi, Mutual Ser, Fundación Salud Mía y SOS quedarían por fuera. Algo similar proponía la resolución en otras ciudades.

Le sugerimos: Casa Char niega realización de evento para anunciar apoyo a De la Espriella

Cabe recordar que las EPS ya enfrentan presiones financieras, por lo que expertos han indicado que un traslado masivo de usuarios puede agravar la situación. A esto se suman las lecciones de procesos similares en el pasado.