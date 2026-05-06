El presidente Gustavo Petro se mostró este miércoles en desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que ordenaba el traslado masivo de afiliados de distintas EPS a la intervenida Nueva EPS en varias zonas del país.

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Petro consideró que la medida adoptada por el Consejo de Estado “le hace grave daño a la salud porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados”.

Agregó el mandatario que “el primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva”.

El consejo de estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados.



El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva https://t.co/gr5HqaTSso — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026

El Decreto 0182 de 2026, que replanteaba la forma en que operan las EPS en el país, limitando cuántas pueden funcionar en cada región según su población y permitiendo redistribuir a los afiliados entre distintas entidades, fue suspendido provisionalmente este miércoles por el Consejo de Estado.

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La decisión llega tras una demanda presentada por la representante Katherine Miranda. Advirtió que el decreto podría afectar el derecho de los usuarios a elegir su EPS y provocar traslados masivos de pacientes.

En la demanda se argumenta que gran parte de los afiliados, cerca de 2,6 millones, terminaría siendo trasladada a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, pero con una actual crisis en el servicio.

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Por su parte, el Gobierno argumentó con el decreto que se buscaba ordenar el sistema, mejorar la cobertura en las regiones y reducir la fragmentación del servicio de salud.

El Consejo de Estado decidió frenar la medida de manera temporal, mientras se estudia de fondo el decreto.

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En la decisión del Consejo de Estado, se lee que el decreto produciría una “afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular de la libre escogencia, y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio”.