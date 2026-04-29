El Instituto Nacional de Cancerología indicó este miércoles que ha programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría de la Nueva EPS, encabezada por Jorge Iván Ospina, con el fin de superar la grave situación que le llevó esta semana a anunciar la posible suspensión de la atención de los afiliados de dicha entidad.

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A través de un comunicado, el Instituto indicó que en la actualidad no tiene contrato vigente con la Nueva EPS. Lo que sí hay es una deuda por parte de la entidad promotora de salud que a corte del 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones.

“Esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías y, teniendo en cuenta que enfrentamos una situación límite, hemos programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría”, se lee.

Continúa la atención para pacientes de Nueva EPS

Además, el INC aseguró que su personal médico “continúa atendiendo a los pacientes afiliados de la Nueva EPS como lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida”. Precisó también que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios.

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Agrega el comunicado que el Instituto Nacional de Cancerología espera que en los próximos días la Nueva EPS pueda garantizar la atención de nuevos y futuros pacientes mediante la firma de acuerdo de pago y de los contratos pendientes.

“Reiteramos que no hemos suspendido los servicios a los pacientes que están en un tratamiento activo. En el control del cáncer todos tenemos que ver”, concluye.

Esto luego de que el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, manifestara su extrañeza ante la celeridad del comunicado del INC sobre la suspensión de la atención de afiliados de la entidad a partir del 1 de mayo, señalando que la medida se hizo pública sin haber agotado un diálogo directo con su oficina.

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Para el funcionario, este proceder ignora la sensibilidad requerida en el manejo de enfermedades de alta complejidad.

“Es raro. El Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevo unos seis días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer”, expresó.

Fue enfático en la carga humana que conlleva este conflicto, cuestionando: “¿Podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios poniéndole en peligro su vida?”.

Nueva EPS asegura que los pagos al INC están planificados

Uno de los pilares del reclamo del INC es la falta de un flujo de recursos sostenible; sin embargo, Ospina aseguró que la Nueva EPS tiene una hoja de ruta clara para honrar sus compromisos económicos con el centro oncológico. Según el directivo, la solvencia del Instituto no está en duda bajo su gestión.

“Están claramente planificados en tener unos pagos por parte de nuestra institución. Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”, explicó, insistiendo en que el derecho a la vida debe primar sobre los trámites contractuales. Concluyó advirtiendo que la publicación del cese de servicios termina “vulnerando la confianza y vulnerando el derecho que tienen los pacientes a ser tratados dignamente”.