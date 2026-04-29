El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, pidió este miércoles al Consejo de Estado suspender en su totalidad el decreto que ordena a los fondos privados de pensiones el traslado de recursos pensionales a Colpensiones.

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Si no, advirtió el dirigente del gremio en la emisora Blu Radio, los fondos privados tendrían que girar cerca de $5 billones a Colpensiones en mayo.

Esto luego de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo suspendiera parcialmente el decreto del Gobierno, en una medida cautelar que frenó el traslado de $20 billones correspondientes a afiliados no pensionados.

Entre tanto, la alta corte aún estudia otras demandas relacionadas con el resto de los recursos.

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El presidente de Asofondos advierte que quedó vigente la obligación de transferir los recursos de aproximadamente 20.000 personas ya pensionadas, que suman $5 billones.

“En este momento el decreto sigue vivo con respecto a esos 5 billones y tendríamos que girarlos el 14 de mayo de este año”, dijo Velasco.

“Esperamos que el Consejo de Estado termine de revisar las 12 demandas que quedan pendientes y ojalá suspenda también el traslado de esos otros $5 billones”, explicó.

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“Solamente los $5 billones van a generar problemas financieros y van a generar un mayor pasivo pensional”, alertó el directivo.

Y concluyó que el riesgo no se limita a los $5 billones en discusión, sino que podría comprometer la totalidad de los recursos administrados por el sistema privado, que ascienden a más de $500 billones.