El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de recursos de más de 120 mil trabajadores a Colpensiones.

En ese sentido, el vocero de los fondos privados de pensiones señaló que la denominada “ventana de oportunidad de traslado” permitió a personas a menos de 10 años de pensionarse cambiar de régimen, algo que no estaba permitido bajo la Ley 100.

“Hasta ahora han utilizado esa ventana de oportunidad de traslados más de 120.000 personas”, indicó Velasco.

A su vez, el dirigente gremial precisó que la decisión del Consejo de Estado responde a demandas presentadas con medidas cautelares de urgencia frente a los plazos establecidos en el decreto.

“El Consejo de Estado esta mañana ha tomado la decisión de darle la razón a una de esas demandasque es suspender el traslado de los primeros $20 billones que corresponden a personas que no se han pensionado todavía”, explicó Velasco.

A su vez, hizo un llamado a que la suspensión se extienda al total de los recursos.

“Hacemos un llamado muy respetuoso que complementen esta medida cautelar y suspendan adicionalmente los otros $5 billones”, indicó.