Ariana Grande anunció este martes el inicio de una nueva etapa musical, con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que llevará por título ‘Petal’, y que se publicará el próximo 31 de julio.

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La artista estadounidense ha dado la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.

El nuevo trabajo discográfico ha sido coescrito entre Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh.

El pasado 18 de abril, la artista compartió un vídeo en sus redes sociales en el que describía este proyecto como “algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”.

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Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien durante el verano regresará a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años, luego de su anterior álbum, y con el que recorrerá Norteamérica y que tendrá cinco paradas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, ‘Eternal Sunshine’ (‘Luz solar eterna’), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

El tour también será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes ‘Sweetener’ y ‘Thank U, Next’.

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Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía ‘Wicked’, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenó el pasado 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Óscar, de los cuales ganó dos.