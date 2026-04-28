En una conversación íntima con Jordi Évole en el programa Lo de Évole, el cantante Alejandro Sanz habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida como lo fue su lucha contra la depresión.

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El artista confesó que, pese a la gravedad de su situación, encontró refugio en el escenario. Sin embargo, fuera de él, enfrentaba episodios de ansiedad, temblores y ataques de pánico tras cada presentación.

Instagram unlunar Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirmaron su romance con unas fotografías en Instagram

Asimismo, Alejandro Sanz explicó que este proceso lo llevó a replantear su estilo de vida y a priorizar su bienestar emocional. Entre los aprendizajes más importantes, destacó la necesidad de ser sincero consigo mismo y poner límites en su entorno personal y profesional.

Detalló que la depresión es una condición con la que se aprende a convivir, pero que no impide valorar la vida, la salud y los momentos cotidianos.

El cantante destacó el papel fundamental de sus hijos Manuela, Alexander, Dylan y Alma en esta etapa; aseguró que busca compartir tiempo de calidad con ellos, incluso organizando viajes familiares sin equipos de trabajo, con el objetivo de fortalecer la relación.

En el plano sentimental, Alejandro Sanz también confirmó que está enamorado de la actriz Stephanie Cayo.

Instagram unlunar Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirmaron su romance con unas fotografías en Instagram

El artista reconoció que, a pesar de recomendaciones en el pasado por sus psicólogos, decidió seguir sus sentimientos y volver a creer en el amor, asegurando que cuando se siente algo especial vale la pena intentarlo. “Cuando se siente algo especial, hay que luchar por ello”.