La televisión colombiana es un escenario de cambios constantes, pero pocos movimientos generaron tanto ruido como la salida de Mauricio Vélez del programa matutino ‘Día a día’. Tras ocho años de ser una de las caras más familiares de la pantalla de Caracol Televisión, su desvinculación en 2019 marcó un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en su filosofía de vida.

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En una reciente entrevista para 'Sinceramente Cris’, de la periodista Cristina Estupiñán, el presentador y actor compartió los detalles de aquel “golpe” que lo obligó a replantearse su futuro.

Lo que comenzó como un rumor de pasillo sobre la posible salida de una de sus compañeras terminó siendo el anuncio de su propio fin en el programa. Vélez relató que, a pesar de las promesas iniciales de que “nada pasaría”, el ambiente sugería lo contrario. Tras participar y ganar en un evento de vaquería en Villavicencio, fue citado a la oficina de Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del canal.

“Le escribí a mi esposa y le dije: ‘Claudia, no van a echar a mi compañera, me van a echar a mí’. Ella me decía que no, pero yo ya lo presentía”, confesó el presentador.

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En dicha reunión, Sampedro fue directo pero respetuoso. La razón detrás de la decisión no fue el desempeño de Vélez —a quien describió como un trabajador impecable—, sino una reestructuración creativa: el canal había decidido que el formato de ‘Día a día’ pasaría a ser conducido exclusivamente por mujeres.

Para Vélez, este episodio representó un impacto profundo. Sin embargo, con el tiempo y la distancia, el actor logró extraer una enseñanza vital sobre la dependencia laboral y la diversificación de intereses.

El actor admitió que su mayor equivocación fue dejar de lado sus otras actividades y pasiones para dedicarse al 100 % al programa. Además, aseguró que la salida le recordó que, en el mundo del espectáculo, ningún lugar es permanente y que la estabilidad puede desaparecer de un día para otro.

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Tras el impacto inicial, este cierre de ciclo fue el motor que lo llevó a explorar nuevos espacios, como su posterior paso por ‘Buen día, Colombia’, y a retomar sus actividades personales con mayor vigor.

Aunque en un principio se le planteó la opción de aparecer únicamente los viernes en el segmento “Viernes locochón”, dicha alternativa no se concretó, sellando su salida definitiva.