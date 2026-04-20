La empresaria Daniela Ospina y el reconocido actor y cantante venezolano Gabriel Coronel se casaron por la Iglesia en Medellín. La ceremonia se llevó a cabo el sábado 18 de abril, y fue una de las bodas más esperadas en la farándula colombiana.

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La hermana de David Ospina y exesposa de James Rodríguez compartió detalles de su boda, a través de su cuenta de Instagram, que se hicieron virales generando miles de comentarios por parte de los internautas. Cabe recordar que la pareja ya se había casado por lo civil en 2023.

La celebración, que contó con la asistencia de familiares y amigos, se transmitió en tiempo real a través de las redes sociales de ambos, donde la pareja permitió que miles de sus seguidores acompañaran cada instante, desde su llegada a la iglesia hasta la confirmación de sus votos.

El matrimonio de las celebridades se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas digitales. La empresaria lució un hermoso vestido blanco con escote corazón, corte princesa y velo tradicional. Mientras que Gabriel llegó al altar con un saco beige con detalles negros en el cuello, una pajarita negra también y una rosa blanca puesta en su costado izquierdo.

La decoración de la iglesia fue magnífica, al igual que los detalles de la ceremonia. Las rosas blancas fueron las grandes protagonistas.

Daniela llegó al altar acompañada de su hija Salomé Rodríguez, hija mayor de la empresaria, fruto de su matrimonio anterior con el capitán de la Selección Colombia James Rodríguez. El emotivo momento se hizo viral, ya que resaltó la la cercanía y la unión familiar del matrimonio.

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“Eres mi calma, mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver (...) Y sin saber, comencé a grabar todo lo vivido en un día y era la propuesta más linda ante los ojos de Dios. Te amo, Gabriel Coronel, te diría siempre sí”, compartió Ospina en una de sus publicaciones.

Tras los actos religiosos, Daniela Ospina y Gabriel Coronel se trasladaron hasta un recinto privado de Medellín, en el que continuaron la celebración de su matrimonio con familiares y amigos más cercanos. Un momento que causó gran emotividad fue cuando la pareja bailó su primera canción como esposos: ‘Tan Enamorados’, de Ricardo Montaner.