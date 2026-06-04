Las personas prefieren las transmisiones automáticas gracias a la comodidad que ofrecen en el tráfico urbano y en los viajes largos.

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Su funcionamiento depende de componentes mecánicos y electrónicos que requieren ciertos cuidados para evitar daños prematuros.

De acuerdo con el portal especializado Drivek, muchas de las averías más costosas en este tipo de sistemas no se producen por defectos de fabricación, sino por malos hábitos al conducir.

Su funcionamiento depende de componentes mecánicos y electrónicos que requieren ciertos cuidados para evitar daños prematuros.

1. Cambiar de marcha sin pisar el freno

Uno de los errores más comunes es mover la palanca entre diferentes posiciones sin presionar el pedal del freno.

Los expertos explican que la transmisión está diseñada para realizar estos cambios cuando el vehículo está completamente controlado. Hacerlo sin frenar puede generar esfuerzos innecesarios en los componentes internos y acelerar su desgaste.

2. Pasar de D a R mientras el vehículo aún se mueve

Cambiar de Drive (D) a Reversa (R) antes de detener completamente el automóvil es una práctica que puede afectar seriamente la transmisión.

Según Drivek, esta acción obliga a la caja de cambios a absorber fuerzas para las que no fue diseñada, utilizando la transmisión como si fuera un freno, función que corresponde exclusivamente al sistema de frenado.

3. Bajar pendientes en punto muerto

Durante años se creyó que descender una pendiente en posición Neutral (N) permitía ahorrar combustible. Sin embargo, los vehículos modernos funcionan de manera diferente.

Además de no representar un ahorro significativo, esta práctica reduce el control sobre el vehículo y puede comprometer la seguridad del conductor ante una maniobra de emergencia. Por esta razón, los especialistas recomiendan mantener siempre la transmisión en posición D durante los descensos.

4. Acelerar en N antes de arrancar

Algunos conductores aceleran el motor en punto muerto y luego seleccionan la posición D para iniciar la marcha.

Los expertos advierten que esta maniobra genera una elevada carga mecánica sobre los elementos de fricción de la transmisión, lo que acelera el desgaste de sus componentes internos.

5. Cambiar a N en cada semáforo

Existe la creencia de que poner la transmisión en Neutral durante cada detención ayuda a conservar la caja automática.

Drivek señala que las transmisiones modernas están diseñadas para permanecer en D mientras el vehículo está detenido por períodos cortos, como ocurre en los semáforos. Por ello, cambiar constantemente entre D y N no aporta beneficios importantes ni en consumo de combustible ni en conservación de la mecánica.

6. Activar la posición P antes de detenerse

La posición Parking (P) tiene la función de bloquear la transmisión para impedir el movimiento del vehículo cuando está estacionado.

Activarla mientras el carro todavía se encuentra en movimiento puede generar golpes internos y afectar el mecanismo de bloqueo, reduciendo la vida útil de la transmisión.

7. El orden correcto al estacionar

Para proteger la caja automática, los especialistas recomiendan seguir esta secuencia: detener completamente el vehículo, activar el freno de estacionamiento y seleccionar la posición P.

Este procedimiento evita que el peso del automóvil recaiga directamente sobre el mecanismo de bloqueo de la transmisión y ayuda a prolongar su vida útil.