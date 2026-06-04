Después de décadas de espera y varios intentos por llevar nuevamente a He-Man a la gran pantalla, Amos del universo llega este jueves a las salas del país con una propuesta que busca conectar tanto con quienes crecieron viendo la serie animada como con nuevas generaciones.

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La película, dirigida por Travis Knight, presenta a un Príncipe Adam que ha pasado quince años lejos de Eternia y que debe reencontrarse con su origen para enfrentar al régimen de Skeletor. Para Nicholas Galitzine, encargado de interpretar al héroe, la historia va mucho más allá de las escenas de acción y la fantasía.

“Esta es una historia acerca de la autoaceptación, del proceso de empoderamiento, del descubrir que el poder está en ti”, afirma el actor. “Y en el camino conoceremos a estos fantásticos personajes, tan excéntricos y graciosos, que a Adam le infunden distintos elementos para su desarrollo”.

Galitzine reconoce que el papel representó el mayor desafío físico de su carrera. Durante meses se sometió a una intensa preparación para dar vida al hombre más poderoso del universo.

“Ese gozo sólo lo sientes cuando interpretas un personaje como éste. Cada semana te sientes incentivado a hacerlo aún mejor, tienes que esforzarte más, levantar más. Ha sido el reto físico más importante de toda mi vida, y el crecimiento mental alcanzado durante este periodo ha sido realmente gratificante”, asegura.

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Sin embargo, el actor señala que el aspecto más importante fue mantener la humanidad del personaje.

Photo Credit: Giles Keyte/Cortesía Nicholas Galitzine stars as He-Man in MASTERS OF THE UNIVERSE..

“Nunca quisimos alejarnos del hecho de que este tipo sigue siendo Adam. Tiene muchas dudas, y su musculatura no debía entrometerse con el desarrollo de este personaje”.

Para Travis Knight, quien creció jugando con las figuras de acción de He-Man, dirigir esta película significó cumplir un sueño de infancia.

“Este proyecto es verdaderamente un sueño hecho realidad para mí, porque he conocido a estos personajes a lo largo de toda mi vida. Vi las caricaturas, tuve los juguetes, leí los cómics. Me conmueve de extraña manera poder recrear todo esto en la vida real”, comenta.

El director explica que uno de sus mayores retos fue equilibrar la épica de la historia con el carácter extravagante que siempre ha acompañado a la franquicia.

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“Hacerle justicia a la historia ha sido un verdadero reto. Sé que mucha gente adora estos personajes y este mundo, así que hay mucho que hacer respetando todo esto. Esperamos haber logrado honrarla, desarrollando con respeto todos los puntos que los fans adoran, sin por ello rechazar la posibilidad de atraer a un público nuevo”.

La película también profundiza en la figura de Teela, interpretada por Camila Mendes. La actriz describe a su personaje como una mujer que ha tenido que endurecerse para sobrevivir en una Eternia dominada por Skeletor.

Photo Credit: Giles Keyte/Cortesía (l-r): Dian (Christiaan Bettridge), Ram Man (Jon Xue Zhang), Teela (Camila Mendes), Adam (Nicholas Galitzine), Man at Arms (Idris Elba), Fisto (Johannes Haukur Johannesson) in MASTERS OF THE UNIVERSE.

“Teela es independiente y autosuficiente. Tuvo que crecer rápidamente, porque su padre estuvo a punto de darse por vencido”, explica. “Creo que esta experiencia le ha generado una coraza. Pero en el fondo es sumamente sensible y profundamente empática”.

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Mendes considera que el reencuentro con Adam permite revelar una faceta distinta del personaje.

“Adam sabe aportar un sentido del humor y una cierta ligereza a la vida de Teela”.

Por su parte, Idris Elba encarna a Duncan, mejor conocido como Man-at-Arms, uno de los mentores y protectores más importantes de Adam. El actor admite que formar parte del proyecto tiene un significado especial debido al vínculo que mantuvo con la franquicia desde niño.

“Todo mundo quería ser He-Man”, recuerda. “Esto es una enorme rebanada de nostalgia y el poder ser actor del proyecto supone un honor”.