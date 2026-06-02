Las adaptaciones literarias se apoderan de las grandes plataformas de streaming, por ello Netflix celebra el poder de las historias que trascienden generaciones y formatos con el lanzamiento de “Tus libros favoritos en pantalla”, una nueva sección diseñada para acercar a los miembros a las adaptaciones audiovisuales inspiradas en grandes obras literarias.

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Esta experiencia busca conectar el placer de la lectura con el entretenimiento en pantalla, reuniendo títulos icónicos, fenómenos contemporáneos y nuevas voces de la literatura internacional y latinoamericana en un solo lugar.

Esta colección estará disponible en la página de inicio de Netflix, a través de la opción de búsqueda, o en netflix.com/books a partir del 2 de junio en todo el mundo.

Esto viene, según explicó la propia plataforma, tras un 2025 espectacular, en el que las series basadas en libros acumularon más de 9,000 millones de visualizaciones en todo el mundo, lo que representa casi el 20% del total de horas vistas en la plataforma. Con adaptaciones procedentes de 14 países diferentes en lo que va de año, se han convertido en fenómenos globales que trascienden el idioma y el formato.

Es por ello que la página de inicio de Netflix se convierte en una librería a través de esta nueva colección, donde los miembros podrán redescubrir sus favoritos de siempre, como Parque Lezama, o conocer nuevos títulos de todo el mundo. Para todos los diferentes estilos, Netflix tiene una amplia variedad de adaptaciones donde estas historias cobran vida: desde las obras de culto como Temporada de Huracanes o historias como Los dos hemisferios de Lucca y El Eternauta.

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Entre los títulos que integran esta colección destacan clásicos colombianos como Cien años de soledad, una adaptación que demuestra cómo las grandes historias pueden encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias. Inspirada en la obra de Gabriel García Márquez, la serie ha contribuido a acercar el universo de Macondo a nuevas generaciones dentro y fuera de Colombia, reforzando el interés por una de las novelas más influyentes de la literatura en español.

El equipo de Netflix encargado de curar esta selección se inspiró en la vibrante comunidad lectora y en la popularidad de sus adaptaciones, logrando una experiencia especial que los fans podrán explorar, disfrutar y vivir desde su casa. La sección “Tus libros favoritos en pantalla” está dividida en nueve tipos de lectores, lo que hace que sea divertido y fácil encontrar algo que ver según los géneros y estilos preferidos de cada miembro:

Si quieres ver personajes asombrosos…

Si te gusta la creación de mundos inmersivos…

Si te fascinan los giros inesperados…

Si te roban el aliento los romances para suspirar…

Si eres fan de la no ficción…

Si te apasionan los títulos históricos y de época…

Si adoras las aventuras para todas las edades…

Si coleccionas mangas y cómics…

Si te enloquecen los webcómics…

“Sabemos que el catálogo de adaptaciones de libros de Netflix apasiona a los fans. Por eso, nuestro equipo quiso homenajear a ese público tan entusiasta con un espacio en Netflix pensado para que disfruten de sus relatos favoritos y se enamoren de otras historias. A partir de nuestra interfaz recientemente renovada y del éxito de propuestas anteriores como “Tu lista según el Zodíaco”, la nueva sección “Tus libros favoritos en pantalla” reúne todos nuestros títulos basados en libros en un espacio intuitivo donde puedes adentrarte y encontrar algo para ver de acuerdo a según tus gustos y estilo de lectura. ¡Es sencillo y divertido!,” comentó Mansi Patel, directora senior de Comercialización de Producto.

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Esta sección trae además una amplia variedad de grandes exponentes de la literatura latinoamericana a la pantalla, desde Delirio (Colombia), Pedro Páramo (México), Los dos hemisferios de Lucca (México), Nadie nos vio partir (México), El hijo de mil hombres (Brasil), Buenos días Verónica (Brasil), Limpia (Chile), Atrapados y Las maldiciones (Argentina). Cada una de estas historias refleja la diversidad y riqueza narrativa de la región, trayendo relatos memorables que exploran la identidad, la memoria, los vínculos humanos y las complejidades sociales a través de adaptaciones que conectan la literatura con nuevas audiencias alrededor del mundo.