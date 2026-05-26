‘El conejo malo’ ahora será una Pizza con Anteojos. Disney y Pixar anunciaron este martes que el artista puertorriqueño Bad Bunny hará parte del elenco de voces de la nueva cinta ‘Toy Story 5’.

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La esperada aventura animada reúne nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y todo el grupo en una misión para enfrentarse a Lilypad, una nueva tableta inteligente con ideas propias sobre cuál es la mejor manera de ayudar a Bonnie a hacer nuevas amistades.

Se suma al elenco de voces en inglés y en español para Latinoamérica y España el artista global multiplatino que trasciende géneros, ganador de 6 premios GRAMMY, Benito Antonio Martínez Ocasio —conocido artísticamente como Bad Bunny— quien tiene un cameo de voz en la película como el nuevo personaje Pizza con Anteojos.

Misterioso y muy cool, Pizza con Anteojos forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

El actor ganador del Emmy y Tony Alan Cumming (The Traitors, The Good Wife, Cabaret) también se incorpora al elenco de voces en inglés con un cameo prestando su voz a Tiro al Blanco Malvado, el alter ego de juego de Tiro al Blanco en la nueva película.

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Aunque el fiel caballo de Woody continúa sin hablar dentro del universo de ‘Toy Story’, durante una divertida secuencia de juego en ‘Toy Story 5’ Cumming presta su voz a Tiro al Blanco.

La cinta estrena solo en cines el 17 de junio.

Funciones distendidas

Próximamente, en la cadena de cines Cinemark habrá proyecciones distendidas de la película ‘Toy Story 5’ para personas neurodivergentes. Las mismas tendrán estímulos visuales y sonoros reducidos, la posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala durante la función y una serie de recursos anticipatorios descargables, entre otras características.

Estas proyecciones, identificadas con el nombre de “Función distendida”, son parte de #ExperienciasInclusivasDisney, una iniciativa que reafirma el compromiso de The Walt Disney Company con el entretenimiento accesible, eliminando barreras para que más personas con discapacidad disfruten de la magia de Disney.

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¿De qué tratará la película?

Los juguetes están de regreso en ‘Toy Story 5’ de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

‘Toy Story 5’ está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris.

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La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de TOY STORY. TOY STORY 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.