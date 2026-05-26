Un ataque sicarial registrado en la tarde de este lunes 25 de mayo se cobró la vida de Emerson de Jesús Pérez Osorio, de 23 años, en hechos ocurridos en el barrio Las Colonias del municipio de Soledad.

Según el informe de las autoridades, el joven se encontraba realizando labores de barbería en su vivienda, ubicada en la carrera 15B con calle 53A, atendiendo varios clientes cuando fue sorprendido por un hombre que llegó caminando hasta el lugar.

Testigos señalaron que el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Pérez Osorio, impactándolo en el pecho, la espalda y una de sus manos.

Tras el atentado, familiares de la víctima lo auxiliaron y lo trasladaron al centro asistencial Materno Infantil de Soledad 2000, donde recibió atención médica de urgencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después.

Las autoridades indicaron que Emerson de Jesús Pérez Osorio registraba una anotación judicial como indiciado por homicidio, relacionada con hechos ocurridos el 3 de febrero de 2025, caso por el cual había sido capturado en flagrancia y posteriormente dejado en libertad por vencimiento de términos en diciembre del mismo año.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas derivado de ese proceso judicial.

Investigadores de la Policía Judicial, Sijín, adelantan entrevistas con familiares, labores de vecindario y revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar al responsable del ataque y esclarecer los móviles del homicidio.

Las autoridades también señalaron que en la zona donde ocurrieron los hechos tendría presencia el grupo delincuencial organizado Los Costeños.