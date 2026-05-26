A medida que se acercan las elecciones presidenciales también se agudiza el ambiente electoral con ataques desde distintas vertientes políticas, pero también surgen las denuncias por la presunta participación en política de funcionarios, algo que la ley prohíbe.

Ya la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez tuvo que ser provisionalmente suspendida de su cargo por la Procuraduría por haber manifestado en una entrevista en el país caribeño su apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda.

Por su parte, a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, se le abrió una investigación por supuestamente haber llamado a votar el próximo domingo durante un evento institucional en el municipio de Coyaima, Tolima. Ahora es el presidente Gustavo Petro el que está en la mira.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó iniciar un proceso penal de oficio (es decir, por iniciativa propia de la entidad) contra el mandatario que en los últimos días ha hecho guiños a la campaña del Pacto Histórico.

La decisión se tomó luego de revisar los mensajes y publicaciones que el mandatario ha compartido recientemente en sus redes sociales, los cuales están relacionados con el ambiente electoral del país.

El objetivo de las autoridades es revisar a fondo si el jefe de Estado cruzó la línea y participó de manera indebida en el debate político actual, un terreno que la ley colombiana tiene estrictamente prohibido para los funcionarios públicos de su rango ante las próximas elecciones presidenciales.

Las polémicas actuaciones

Una de las actuaciones más controversiales del mandatario tiene que ver con un video publicado en su cuenta de X del multitudinario cierre de campaña de Cepeda en la ciudad de Barranquilla que venía acompaña de un mensaje que hace referencia indirecta al candidato Abelardo De la Espriella.

“En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió el jefe de Estado el domingo pasado.

Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad.



Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata.



En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un… pic.twitter.com/RiDBJPRx1q — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

Lo otro también fue un videoclip en muestra al fallecido presidente del Polo Democrático y excandidato presidencial, Carlos Gaviria Díaz, en un mitin político invitando a votar por Petro cuando se lanzó por primera a la Presidencia en 2010. “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, decía el mensaje que acompañaba el video.

Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego.



A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real. pic.twitter.com/sUzUBlmBJj — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

Si bien el saliente mandatario no se ha referido de forma explícita a la campaña del Pacto Histórico o ha invitado a votar por Iván Cepeda, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al jefe de Estado a abstenerse de enviar ese tipo de mensajes: “Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”.