La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya tiene definidos a sus cuatro finalistas y el reality se prepara para vivir su esperada gala de cierre el próximo viernes 29 de mayo de 2026.

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Tras más de cuatro meses de convivencia, estrategias, polémicas y eliminaciones, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal continúan en competencia por el premio mayor de 400 millones de pesos.

La producción confirmó que la final se transmitirá a las 8:00 p. m. y que el ganador será elegido únicamente por votación del público.

Además del millonario premio, el triunfador tendrá el honor simbólico de apagar las luces de la casa y convertirse en el sucesor de los anteriores campeones del formato.

La salida más reciente fue la de Beba de la Cruz, quedando así una final conformada exclusivamente por hombres. Según los resultados oficiales de la gala, Juanda Caribe lideró las votaciones con el 47,08 %, mientras que Valentino Lázaro aseguró su paso con el 28,43 % de apoyo.

Por su parte, Alejandro Estrada y Tebi Bernal habían logrado mantenerse en competencia gracias a las dinámicas internas del reality y el uso estratégico del “robo de la salvación”, una de las herramientas más decisivas del programa.

Durante la última semana, los finalistas contarán con el apoyo de antiguos participantes que regresarán como jefes de campaña para impulsar el respaldo de la audiencia.

Mariana regresó como jefe de campaña de Juanda Caribe, Alexa de Alejandro, Sofía Jaramillo de Tebi y Nicolás Arrieta, jefe de campaña de Valentino. Así pues todo está servido para conocer al próximo ganador.