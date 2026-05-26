El central Dávinson Sánchez, del Galatasaray, pidió este martes en Bogotá no subestimar a las selecciones de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, las tres rivales del “grupo jodidísimo” en el que está ubicada Colombia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Leer también: Estas son las bajas de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

“Grupo jodidísimo, como todos. Creo que en la Copa del Mundo no hay grupo fácil, el mérito es grandísimo para todas las selecciones que hicieron el camino durísimo para llegar ahí (...) No se puede decir si un grupo es más difícil o más fácil, al contrario es jugar cada partido como una final, porque eso se requiere en esta cita mundialista”, expresó el central.

Sánchez hace parte de los primeros 10 jugadores que ya se entrenan en Bogotá bajo las órdenes del estratega argentino Néstor Lorenzo, entre los que también están los centrocampistas James Rodríguez, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta y Richard Ríos; los porteros Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero, y los defensores Déiver Machado y Santiago Arias.

El defensor, quien jugó en Atlético Nacional, Ajax y Tottenham, señaló que todos conocen el “poderío” de Portugal, “una selección que viene compitiendo muy bien en el último tiempo y más con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol (Cristiano Ronaldo), porque ha marcado un hito”.

Leer más: Borré se declara triste por no ir al Mundial, pero apoyará a Colombia “desde otro lugar”

“Pero nada, nosotros competimos contra los mejores del mundo también acá en Sudamérica y al final es eso, competir. Después los otros: en Uzbekistán tengo al goleador de la Liga Turca (Eldor Shomurodov), juega en el Basaksehir, lo enfrenté muchas veces también. Después República Democrática del Congo, (con) jugadores rápidos, muchos jugadores de Premier League, jugadores de la Liga de Francia”, señaló Sánchez.

El central reivindicó que ambos equipos “son rivales a los que se les conoce poco pero trabajan un montón a nivel colectivo y el fútbol de hoy se trata de competir como equipo”.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Leer también: El Tolima y la ‘U’ juegan al todo o nada por el tiquete a octavos de la Copa Libertadores

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.