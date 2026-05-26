El portero David Ospina consideró este martes que la intensidad y la velocidad serán dos aspectos claves para que la selección Colombia juegue un buen Mundial, en el que hace parte del Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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“La intensidad que se exige en el mundo, eso se ha igualado muchísimo, hay que ser muy intensos, hay que mantener esas ganas y después poner lo que tiene Colombia con la pelota, con la velocidad de nuestros jugadores en esos momentos importantes de cada juego y ser muy contundentes”, expresó Ospina en Bogotá.

La selección colombiana ya se entrena en Bogotá con 10 jugadores, incluidos los centrocampistas James Rodríguez, Juan Camilo Portilla y Richard Ríos, los porteros Camilo Vargas y Álvaro Montero, y los defensores Déiver Machado, Dávinson Sánchez y Santiago Arias.

El portero de 37 años, que el sábado pasado jugó su último partido con el Atlético Nacional y está a la espera de definir su futuro, se mostró emocionado por la despedida que le hicieron en el club verdolaga, al que ayudó a pasar a la final de la liga colombiana, y ahora está enfocado en la selección nacional.

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Ospina señaló que debe “tratar de aportar lo máximo” y luego del Mundial pensará “en lo que viene”.

“Analizaremos unas propuestas y ya ahí tomaremos la decisión al respecto”, manifestó el guardameta, que en México, Estados Unidos y Canadá jugará su tercer Mundial tras cuidar el arco de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En el Mundial, Ospina podría enfrentar a Cristiano Ronaldo, quien fue compañero suyo en el Al Nassr entre 2022 y 2024.

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“Tuve esa oportunidad de tenerlo como compañero y se da cuenta uno de la magnitud que representa Cristiano, de lo que ha ganado, de lo que ha representado para el fútbol en general, pero ahora nosotros defendemos a nuestro país, sabemos que va a ser un partido muy complejo, muy complicado, porque tiene jugadores excelentes, entonces esperamos hacerlo de muy buena manera”, aseguró el portero.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.