La preparación para el Mundial 2026 ya se vive con intensidad y los medios de comunicación también comienzan a organizar sus equipos para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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La próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, será histórica por varios motivos, especialmente porque reunirá por primera vez a 48 selecciones.

Para los que ya desean ver los partidos en televisión abierta, Gol Caracol confirmó parte del grupo periodístico que estará encargado de llevar todos los detalles a los hogares colombianos.

Entre los nombres más destacados aparece el de Marcela Monsalve, periodista que en los últimos años ha ganado gran visibilidad dentro del canal gracias a su trabajo en las coberturas deportivas.

¿Quién es Marcela Monsalve?

La comunicadora, nacida en Cali, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Cubrir una Copa Mundial representa un sueño que comenzó desde su infancia, cuando acompañaba a su padre al estadio Pascual Guerrero y descubría su pasión por el fútbol y las transmisiones deportivas.

Según ha contado en diferentes entrevistas, uno de los recuerdos que más la marcaron fue observar el trabajo de los narradores desde las cabinas de radio.

Su camino en el periodismo inició en medios digitales enfocados en el fútbol caleño. Más adelante llegó a Telepacífico, donde participó en espacios dedicados al análisis deportivo.

Esa experiencia le abrió las puertas de Caracol Televisión, canal al que ingresó en 2023 para integrar el equipo deportivo de Noticias Caracol.

Actualmente es considerada una de las figuras jóvenes con mayor proyección en el periodismo deportivo colombiano.

La cobertura de Gol Caracol para el Mundial 2026 estará encabezada por Javier Hernández Bonnet y contará además con la participación de otras periodistas reconocidas como Marina Granziera y Rocío Rodríguez, quienes también viajarán para informar todo lo relacionado con el campeonato.