BTS es considerada la banda de Kpop más importante del mundo y cómo no si conquistó los American Music Awards 2026.
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El grupo surcoreano se llevó los tres premios a los que estaba nominado: artista del año, mejor artista masculino de Kpop y también canción del verano.
Superaron a figuras internacionales como Taylor Swift, Bad Bunny y Lady Gaga. La ceremonia, realizada en Las Vegas, marcó además el esperado regreso de la agrupación a los escenarios tras el servicio militar de sus integrantes.
RM, líder de BTS, agradeció emocionado el apoyo del fandom Army y aseguró que el premio representa el respaldo de millones de seguidores que han acompañado a la banda durante sus 13 años de trayectoria.
el premio a canción del verano lo ganaron gracias a “SWIM”, sencillo de su álbum “Arirang”. Durante su discurso, los integrantes destacaron que el disco fue creado en medio de mucha presión, pero con el objetivo de seguir evolucionando musicalmente y mantenerse fieles a su esencia.
Asimismo, los ARMY se sintieron emocionados porque fortalece las expectativas sobre una posible conquista de los premios Grammy, uno de los pocos reconocimientos que aún no consigue la agrupación.