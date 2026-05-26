BTS es considerada la banda de Kpop más importante del mundo y cómo no si conquistó los American Music Awards 2026.

Martin Garrix regresa a Colombia con conciertos en Bogotá y Medellín en diciembre de 2026

Luis Alfonso confesó que la muerte de Yeison Jiménez le provocó fuertes crisis emocionales: “Perdí un gallo fino”

Así serán los homenajes póstumos a Totó la Momposina en su tierra

El grupo surcoreano se llevó los tres premios a los que estaba nominado: artista del año, mejor artista masculino de Kpop y también canción del verano.

Superaron a figuras internacionales como Taylor Swift, Bad Bunny y Lady Gaga. La ceremonia, realizada en Las Vegas, marcó además el esperado regreso de la agrupación a los escenarios tras el servicio militar de sus integrantes.

RM, líder de BTS, agradeció emocionado el apoyo del fandom Army y aseguró que el premio representa el respaldo de millones de seguidores que han acompañado a la banda durante sus 13 años de trayectoria.

el premio a canción del verano lo ganaron gracias a “SWIM”, sencillo de su álbum “Arirang”. Durante su discurso, los integrantes destacaron que el disco fue creado en medio de mucha presión, pero con el objetivo de seguir evolucionando musicalmente y mantenerse fieles a su esencia.

Because of the fans, @bts_bighit is taking home the biggest award of the night! Congratulations on Artist of the Year at the #AMAs! 🎉 pic.twitter.com/P9GJaZBpHV — American Music Awards (@AMAs) May 26, 2026

Asimismo, los ARMY se sintieron emocionados porque fortalece las expectativas sobre una posible conquista de los premios Grammy, uno de los pocos reconocimientos que aún no consigue la agrupación.