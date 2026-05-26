Mhoni Vidente sigue siendo una de las astrólogas más consultadas por quienes buscan orientación sobre amor, dinero, trabajo, salud y decisiones importantes.

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Para este martes 26 de mayo de 2026, la energía astral favorece especialmente los cambios positivos, los avances laborales y las oportunidades económicas para varios signos del zodiaco.

Aries

Este martes será favorable para asuntos laborales y económicos. La energía del día te ayudará a resolver temas pendientes y sentirás que las circunstancias comienzan a jugar a tu favor. La diplomacia será clave para lograr mejores resultados.

Tauro

Podrías recibir ayudas inesperadas o encuentros positivos relacionados con dinero y trabajo. La intuición será una gran aliada durante esta jornada y te permitirá tomar decisiones acertadas.

Géminis

Los movimientos astrales favorecen la solución de problemas que venías arrastrando desde hace tiempo. Aunque el día será intenso y con bastante actividad, traerá resultados positivos especialmente en temas laborales y financieros.

Cáncer

Es un momento ideal para avanzar hacia metas personales y profesionales. Tendrás mayor facilidad para concretar proyectos que antes parecían difíciles de alcanzar.

Leo

Las oportunidades y los éxitos estarán muy cerca de ti. El día podría traer logros importantes en el trabajo o avances económicos gracias a esfuerzos realizados desde hace tiempo.

Virgo

Te encuentras en una etapa muy favorable para crecer profesionalmente. Tus esfuerzos comenzarán a reflejar resultados concretos en asuntos materiales y laborales.

Libra

La Luna favorece tu signo y te dará protagonismo frente a otras personas. Será un día positivo para destacar en el trabajo y ejercer influencia sobre quienes te rodean.

Escorpio

Tendrás la capacidad de enfocar mejor tu energía para alcanzar objetivos importantes. El panorama astral favorece especialmente los asuntos económicos y las decisiones estratégicas.

Sagitario

Este podría ser uno de los mejores días de la semana para tu signo. Sin embargo, deberás mantenerte atento frente a personas envidiosas o conflictos laborales.

Capricornio

La suerte llegará de manera inesperada y podrías recibir reconocimiento o éxitos gracias al esfuerzo acumulado durante semanas o meses.

Acuario

El día estará marcado por mucho movimiento y retos laborales, pero lograrás superar obstáculos y obtener recompensas importantes por tu esfuerzo.

Piscis

Aunque el día pueda comenzar con algunas tensiones personales o familiares, tus sacrificios terminarán acercándote a importantes logros laborales y profesionales.