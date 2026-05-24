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Para este domingo 24 de mayo de 2026, las energías astrales favorecen los cambios internos, las reconciliaciones y nuevas oportunidades que podrían marcar etapas importantes en distintos signos del zodiaco.

Aries

La jornada llega acompañada de buenas energías y experiencias positivas. Las comunicaciones, amistades y nuevos contactos serán clave para abrir puertas importantes. La suerte estará de tu lado, especialmente en actividades sociales o encuentros inesperados que podrían traerte alegría.

Tauro

Este domingo estará cargado de bienestar en el ámbito sentimental y familiar. Las cosas podrían salir mejor de lo esperado, aunque en ciertos momentos aparecerá una sensación de nostalgia o tristeza sin motivo aparente. Lo importante será no dejarse llevar por pensamientos negativos.

Géminis

La mañana podría sentirse un poco pesada debido a cierta inestabilidad emocional provocada por la influencia de Saturno. Sin embargo, con el paso de las horas el panorama mejorará notablemente. Será importante evitar decisiones impulsivas o caminos poco convenientes.

Cáncer

Aunque habrá situaciones positivas alrededor, podrías experimentar altibajos emocionales durante el día. La sensibilidad estará más fuerte de lo habitual y esto podría generar cansancio o preocupación innecesaria. También se recomienda prudencia en el hogar para evitar pequeños accidentes domésticos.

Leo

No todo saldrá exactamente como lo habías imaginado. Algunas actitudes de personas cercanas podrían decepcionarte, pero eso no significa que el día vaya a ser negativo. Los cambios inesperados terminarán enseñándote algo valioso y podrían llevarte a mejores resultados de los planeados.

Virgo

Será un domingo bastante activo y productivo, especialmente en asuntos personales y familiares. Tendrás energía suficiente para ayudar a quienes amas y fortalecer vínculos importantes. Las conversaciones y reuniones con amigos o seres queridos serán especialmente favorables.

Libra

La energía del día favorece los momentos agradables en pareja y en familia. A pesar de ello, podrías sentir una ligera melancolía interna que no estará relacionada con problemas reales. Lo mejor será enfocarte en disfrutar y no darle espacio a pensamientos pesimistas.

Escorpio

Las emociones estarán intensas y podrías vivir una desilusión o sorpresa poco agradable en el amor. Sin embargo, las energías positivas te protegerán y te ayudarán a comprender que algunas situaciones suceden para abrirte caminos mejores y más saludables.

Sagitario

El día traerá una mezcla de emociones. Hacia el exterior mostrarás alegría y buena actitud, pero internamente podrían aparecer preocupaciones relacionadas con la pareja o la familia. Afortunadamente, las tensiones comenzarán a disiparse poco a poco.

Capricornio

Será un momento ideal para salir de la rutina, viajar o conocer nuevas personas. Las circunstancias se acomodarán a tu favor y sentirás una sensación de tranquilidad y satisfacción. Incluso si buscas momentos de soledad, encontrarás paz y claridad mental.

Acuario

La actividad y las nuevas ideas marcarán este domingo. Estarás enfocado en temas familiares, pero también comenzarás a organizar proyectos importantes relacionados con el trabajo o los negocios. Aunque los resultados lleguen a largo plazo, todo apunta a que serán exitosos.

Piscis

Es momento de luchar por lo que realmente deseas en el amor y en tu vida personal. Poco a poco las oportunidades comenzarán a aparecer y aquello que parecía imposible estará más cerca de hacerse realidad. La clave será confiar más en ti y atreverte a perseguir tus sueños.